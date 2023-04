Brevi e incredibilmente coinvolgenti: ecco 5 serie tv da vedere su Netflix in un solo weekend (o anche meno se vi mettete d'impegno)

Serie tv da vedere su Netflix d'un fiato, sufficientemente brevi e incredibilmente coinvolgenti, la ricetta ideale insomma per essere finite in un weekend o poco più (a seconda dal livello di binge watching che contate di raggiungere).

Ne abbiamo selezionate 5 coprendo generi diversi, tutti accomunate dall'alto tasso di successo che hanno ottenuto al debutto, che le sancisce come universalmente apprezzabili, e dall'essere di una sola stagione - per consentirne la visione "shot".

(Se poi volete altro potete sempre sbirciare la nostra selezione delle serie tv da vedere tra tutte quelle presenti su Netflix).

Nel frattempo, ecco quelle da iniziare e finire in un weekend.

5 serie tv da vedere d'un fiato

Inventing Anna

Una storia «del tutto vera. Tranne per le parti assolutamente inventate». Si apre così ogni puntata della serie targata Shonda Rhimes che racconta l'incredibile storia di Anna Delvey, ereditiera tedesca, o forse russa, che frequenta l’upper class newyorchese e vive tra un hotel di lusso e l'altro, ospite da qualche milionario, o in viaggio su yacht e jet privati mentre cerca finanziamenti per dare vita a una fondazione che porta il suo nome e renda obsoleto anche un successo come la Soho House.

Peccato che sia tutto una truffa.

9 episodi

Strappare lungo i bordi

Scritta e diretta da Zerocalcare e composta da sei episodi della durata di circa 15 minuti ciascuno, la serie d’animazione è un racconto costellato di flashback che vanno dall' infanzia dell'artista a oggi.

Strappare lungo i bordi è un viaggio nel mondo di Zerocalcare, che percorrere con gli amici di sempre, Sarah e Secco, verso un obiettivo difficile da raggiungere. La voce dell’armadillo, sua inseparabile e comica coscienza, è di Valerio Mastandrea.

Preparatevi ad adorarla (e a farvi un sacco di risate).

6 episodi

Caleidoscopio

Mini serie crime interattiva che permette di guardare gli episodi in ordine sparso: non c'è un ordine prestabilito, infatti, li si può guardare in qualsiasi ordine senza perdersi pezzi della storia (tant'è che non sono numerati ma nominati con un colore e l'unica regola da seguire è di tenere per ultimo l'episodio bianco).

La serie racconta la storia, lungo un arco di 25 anni, di un gruppo di ladri, guidati dalla star di Breaking Bad Giancarlo Esposito, che lavorano insieme per portare a termine un'elaborata rapina.

Le puntate sono autoconclusive e raccontano ognuna un flashback o un flash forward della rapina (l'episodio bianco da lasciare per ultimo non a caso).

(Qui vi avevamo raccontato Perché ne parlano tutti)

8 episodi

Lupin

Versione pop e ironica del personaggio letterario creato da Maurice Leblanc, il Lupin di Netflix racconta la storia di un ladro professionista di nome Assane Diop (Omar Sy) alle prese con il furto di un prezioso collier appartenuto a Maria Antonietta e custodito al Louvre in previsione di un’asta milionaria.

Assane architetta un piano per impossessarsene: il gioiello per lui non ha solo un valore economico, ma anche un’importanza sentimentale, legata al suo passato e al rapporto con il padre.

10 episodi divisi in due parti

** Netflix ha annunciato la terza parte di Lupin: arriverà in Ottobre **

What / if

Serie thriller neo-noir di produzione Netflix in cui una coppia di giovani sposi al verde accetta un'offerta redditizia, ma moralmente discutibile, da parte di una misteriosa benefattrice interpretata da Renée Zellweger.

La serie è firmata da Mike Kelley, autore di Revenge (altra serie che se non avete visto dovreste davvero recuperare).

10 episodi