Il prequel di Game of Thores sarà ambientato migliaia di anni prima nell'Era degli Eroi e della Lunga Notte, del cast si ha la conferma solo di Naomi Watts

Fan di Game of Thrones, siete pronti? Sta arrivando il prequel della serie.

Il prequel, ancora senza titolo, ha luogo migliaia di anni prima degli eventi raccontati fin'ora in Game Of Thrones: descrive la discesa del mondo dall'età dell'oro degli eroi al suo momento più buio.

E solo una cosa è certa: non è la storia che pensiamo di conoscere.

Anche se la trama esatta non è stata ancora rivelata, la HBO ha fornito una breve descrizione dello show.

Sembra che la serie ripercorrerà la transizione di Westeros dall'Era degli Eroi, un'era pacifica, all'inizio della storia del regno, alla Lunga Notte, quando il mondo fu quasi distrutto dai White Walkers e dal Re della Notte

SPOILER: esattamente le forze che tornarono a minacciare Westeros di nuovo alla fine dell'ultima stagione dello show.

Ecco cosa si sa finora del prequel.

(Continua sotto la foto)

Il cast del prequel di Game of Thrones

E se questo è tutto quello che sappiamo sulla trama, anche del cast sappiamo poco.

L'unica conferma di un membro del cast è Naomi Watts.

Dopo lunghe trattative, Naomi Watts ha firmato per fare da protagonista nel cast d'ensemble del prequel di Game Of Thrones della HBO, del'autore e co-produttore esecutivo George R.R. Martin.

L'attrice, che ha iniziato con film come King Kong e The Ring, interpreterà un «una carismatica esponente della società che nasconde un oscuro segreto», secondo Entertainment Weekly.

Nessuno degli attori dello show attuale apparirà nel prequel.

«È un setting molto diverso, un tempo molto diverso in Westeros, sarà diverso, ma ancora Game of Thrones», aveva detto lo stesso Martin recentemente.

E ancora:

«Siamo all'inizio del processo di creazione con il pilot appena ideato, quindi non abbiamo ancora un regista, o un cast, o una location, o persino un titolo.

(Il mio voto sarebbe The Long Night, che dice tutto, ma sarei sorpreso se alla fine si dovesse chiamare davvero così. Più probabilmente HBO vorrebbe lavorare su "Game of Thrones" e partire da lì per creare un titolo)».