Dal nuovo film del regista di La La Land a quello dei fratelli Coen: ecco i 16 film che non vediamo l'ora di vedere alla Mostra del cinema di Venezia 75

L’annuncio dei film presenti alla Mostra del Cinema di Venezia (dal 29 agosto all’8 settembre) viene ormai seguito con trepidante attesa non solo da cinefili e addetti ai lavori, ma anche dai semplici curiosi.

D’altronde è da diversi anni che il festival al Lido si è trasformato nel corridoio preferenziale verso i premi Oscar e i Golden Globes.

Nel 2013 Alfonso Cuarón aveva presentato a Venezia il suo Gravity, che poi gli ha fatto vincere una statuetta per la Miglior Regia agli Academy Awards 2014.

Birdman di Alejandro Gonzáles Iñárritu, in concorso l’anno successivo, vinse il Miglior film e la Miglior regia ai premi Oscar 2015.

Idem nel 2016, quando Il caso Spotlight di Tom McCarthy, proiettato in anteprima fuori concorso a Venezia, vinse la statuetta come Miglior Film.

Non è finita: nel 2017 Chazelle e il suo La La Land avevano inaugurato Venezia 73, vincendo poi il premio per la Miglior Regia agli Academy Awards 2017 (purtroppo quello per il film andò a Moonlight di Barry Jenkins, dopo l’ormai famoso qui pro quo sul palco del Dolby Theatre), mentre l’anno scorso è stato il turno di Guillermo del Toro - presidente di giuria a Venezia 75 - e del suo La forma dell’acqua ad avere la meglio accaparrandosi sia il Leone d’Oro sia l’Oscar come Miglior Film.

Di chi sarà il turno quest’anno? Sono davvero tanti i titoli interessanti divisi nelle diverse sezioni della kermesse - Venezia 75, Orizzonti, Fuori Concorso, Sconfini, Classici, Venice Virtual Reality - molti dei quali di genere.

Ecco quelli su cui scommettiamo.

(Continua sotto la foto)

First Man (Il primo uomo), di Damien Chazelle

Il 33enne regista di La La Land inaugura per la seconda volta - a distanza di due anni - la Mostra del Cinema di Venezia, abbandonando musica e romanticismo, per raccontare la storia del primo uomo a metter piede sulla Luna, Neil Armstrong, interpretato dal suo attore feticcio Ryan Gosling.

Damien Chazelle dice di essersi voluto concentrare sull’evoluzione umana dell’astronauta rispetto alla sfida che stava sostenendo, una delle più pericolose della storia, prendendo in esame gli anni che vanno dal 1962, quando la missione ebbe ufficialmente inizio, fino al 1969, ovvero al suo riuscito compimento.

La sceneggiatura del premio Oscar Josh Singer (Il caso Spotlight) è tratta dall’omonimo libro di James R. Hansen.

The Sisters Brothers, di Jacques Audiard

Il francese Jacques Audiard (Il profeta, Sulle mie labbra) si presenta in concorso a Venezia 75 con il suo primo film in lingua inglese.

The Sisters Brothers è un western con inserti di commedia, adattamento dell’omonimo romanzo di Patrick deWitt, interpretato da Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix e John C. Reilly.

La storia è quella di due fratelli che alla fine degli ’50, durante la corsa all’oro californiana, accettano di uccidere un cercatore un po’ particolare, senza sapere quello che davvero li aspetta.

The Ballad of Buster Scruggs, di Joel e Ethan Coen (Netflix)

Sappiamo che il nuovo film dei fratelli Coen in concorso a Venezia sarà diviso in sei episodi e che tutti hanno a che fare con il genere western.

Sappiamo inoltre che, essendo prodotto da Netflix, dopo un breve tour in diversi festival, sarà caricato sulla piattaforma e visibile in streaming da tutti gli abbonati.

The Ballad of Buster Scruggs è un film antologico, dunque diviso in capitoli, ciascuno dei quali racconta una storia di frontiera Americana.

Un prodotto che mette in scena il passato con la voce unica dei Coen, per muovere una critica sul presente.

Vox Lux, di Brady Corbet

Dopo un passato davanti alla macchina da presa (Thirteen-13 anni, Funny Games, Melancholia, Saint Laurent, tra i tanti), Brady Corbet si cimenta nella sua seconda regia con questa storia che racconta l’ascesa di una pop star.

Vox Lux è interpretato da Natalie Portman e Jude Law, insieme sul set quattordici anni dopo Closer, e le sue canzoni originali sono state scritte dalla famosissima Sia.

Roma, di Alfonso Cuarón

Ci ha messo cinque anni Alfonso Cuarón (Gravity, I figli degli uomini, Y Tu Mama Tambien) per realizzare Roma, il film che a oggi lui ritiene il più importante della sua filmografia.

Prodotto da Netflix e ambientato a Città del Messico negli anni ’70, Roma racconta un anno turbolento della vita di una famiglia borghese, in un’ode al matriarcato che il regista costruisce sulla traccia delle sue esperienze personali.

Conflitti domestici e disordini politici s’intrecciano fuori e dentro le mura del quartiere cittadino denominato Roma, attraverso le vicissitudini di Sofia, madre di quattro figli che deve fare i conti con l’assenza del marito, e Cleo, che cura i bambini di Sofia amandoli come se fossero i propri, fino al giorno in cui una terribile notizia la coglie di sorpresa distrendola dal suo incarico.

Girato in bianco e nero, Roma si preannuncia un racconto intimo e molto delicato del regista messicano.

The Favourite, di Yorgos Lanthimos

Emma Stone, Rachel Weisz e Olivia Colman sono protagoniste di questa ‘follia al femminile’ del regista di Dogtooth, The Lobster e Il sacrificio del cervo sacro.

In concorso a Venezia 75, The Favourite racconta gli intrighi alla corte della regina Anna di Gran Bretagna nel XVIII secolo.

Non ci è dato sapere molto di più, ma ci aspettiamo molto da questa storia in costume rivisitata da uno degli autori più originali del nostro tempo.

Capri Revolution, di Mario Martone

Era molto atteso il nuovo film di Mario Martone (L’odore del sangue, Noi credevamo, Il giovane favoloso) a Venezia 75.

Con protagonista Marianna Fontana - una delle due splendide gemelle d’Indivisibili, film rivelazione di Claus Räfle - Capri Revolution è ambientato nella piccola isola del golfo di Napoli nel 1914, alla vigilia dell’entrata in guerra dell’Italia.

È qui che si è insediata una comunità di nordeuropei che ha trovato nel luogo una 'place to be' per la propria ricerca artistica e spirituale. A due passi da loro vivono invece i veri abitanti dell’isola, una popolazione con un forte attaccamento alla terra e alle proprie origini contadine, impersonificata da una capraia di nome Lucia.

Il film narra la fusione di questi due mondi con l’incontro tra la ragazza e alcuni abitanti della comune.

Suspiria, di Luca Guadagnino

Il remake di Luca Guadagnino (Io sono l’amore, Chiamami col tuo nome) del capolavoro di paura di Dario Argento, era nell’aria da tanto che potesse finire in concorso a Venezia 75, e così è stato.

Suspiria è la storia tutta al femminile di una giovane ballerina americana - oggi interpretata da Dakota Johnson - che vola in Germania per perfezionarsi nella danza presso una prestigiosa Accademia, che si rivela essere un luogo diabolico sotto diversi punti di vista.

Chloë Grace Moretz nei panni di una delle allieve della scuola e Tilda Swinton in quelli di tre diversi personaggi - così ha accennato in conferenza stampa il Direttore Alberto Barbera - sono le co-protagoniste con a Dakota Johnson di questo attesissimo film, che poi uscirà nelle sale entro la fine dell’anno.

The Nightingale, di Jennifer Kent

È l’unica donna in concorso a Venezia 75 l’australiana Jennifer Kent, già bravissima regista dell’horror Babadook (che trovate in streaming su Netflix).

Al Lido porta la sua ultima fatica, The Nightingale, ambientato in Tasmania nei primi anni Venti.

Protagonista è una giovane donna irlandese che, sopravvissuta alla strage della sua famiglia, cerca vendetta. Non riuscendo a trovarla nella giustizia, assolda un aborigeno con cui inizia una sanguinaria avventura.

Un revenge thriller-horror con cui speriamo che la Kent confermerà la bravura che aveva dimostrato nel suo primo lungometraggio di genere.

At Eternity’s Gate, di Julian Schnabel

Solo un artista eclettico come Julian Schnabel, dedito anche alla pittura, si poteva addentrare nei meandri oscuri della storia di uno degli artisti più celebrati di tutti i tempi e della sua follia: Vincent Van Gogh.

A interpretarlo sul grande schermo sarà Willem Dafoe, accompagnato da altri nomi celebri come Oscar Isaac e Rupert Friend.

Schnabel, che ormai più di vent’anni fa aveva girato la storia di un altro artista tormentato come Basquiat, in At Eternity's Gate si concentra sugli ultimi difficilissimi tre anni di vita del pittore olandese.

A Star Is Born, di Bradley Cooper

A Star Is Born è il film con più hype della Mostra del cinema 2018.

È già stato annunciato che la proiezione si terrà il 31 agosto sera in Sala Grande al Palazzo del Cinema e immaginiamo che sul red carpet non mancheranno sia Bradley Cooper, che del film è regista e protagonista, sia Lady Gaga, che interpreta una giovane stella nascente della musica.

A Star Is Born è il quarto remake del classico cinematografico, proposto l’ultima volta nel 1976 da Frank R. Pierson con Barbra Streisand e Kris Kristofferson.

Il Direttore del Festival Alberto Barbera, in conferenza stampa, ha detto che la sorpresa più grande del film non è stata tanto scoprire che Lady Gaga fosse brava a recitare - l’abbiamo già vista in Machete Kills o nella serie American Horror Story - ma che Bradley Cooper lo fosse a cantare.

The Other Side Of The Wind, di Orson Welles (Netflix)

Per i cinefili questo è IL titolo più atteso di Venezia 75, che sarà proiettato in anteprima mondiale Fuori concorso.

Si tratta di un film che Welles aveva iniziato a girare nel 1970 con un cast a cinque stelle che includeva John Huston, Peter Bogdanovich, Susan Strasberg e Oja Kodar, ma che non venne mai portato a termine, a causa soprattutto di problemi di produzione.

Le oltre mille bobine del girato sono rimaste nascoste in un caveau parigino fino al 2017, quando i produttori Frank Marshall e Flip Jan Rymsza hanno lavorato per riportarlo in vita trent'anni dopo la morte del grande maestro.

A Venezia 75, sempre fuori concorso, verrà proiettato anche il documentario They’ll Love Me When I’m Dead, sulle vicende travagliate del film.

Entrambi produzioni Netflix, saranno aggiunte a catalogo nei mesi a venire (in date ancora da comunicare).

Ying (Shadow), di Zhang Yimou

Dopo The Great Wall con Matt Damon, che a parte qualche momento spettacolare ci ha lasciato un po’ perplessi, il grande regista cinese autore di perle come Lanterne Rosse (1991) e La foresta dei pugnali volanti (2004) arriva a Venezia Fuori Concorso con un film che il Direttore Alberto Barbera promette essere il suo grande ritorno al cinema d’azione e immagine.

Ying (Shadow) racconta la storia di un un re che vuole riconquistare alcuni possedimenti terrieri che gli sono stati tolti e delle figure che ruotano attorno a lui.

Le azioni dell’uomo avranno echi sulla vita di ciascuno di essi: su un generale visionario, sulle donne del suo palazzo e sull’uomo comune.

Ci aspettiamo uno spettacolo meraviglioso.

Sulla mia pelle, di Alessio Cremonini

Alessandro Borghi è Stefano Cucchi nel film Netflix che apre la sezione Orizzonti e sarà distribuito nei cinema dal 12 settembre.

È il 2009 quando Cucchi, trentenne romano, muore mentre è in custodia cautelare dopo essere stato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacenti.

Sulla mia pelle di Alessio Cremonini (Border) ripercorre i suoi ultimi sette giorni di vita, secondo la cronaca. Le condizioni in cui si trovava Cucchi al momento della sua morte, dalla denutrizione a svariate lesioni fisiche, da sempre fanno pensare che il ragazzo sia stato vittima di un forte maltrattamento da parte delle forze dell’ordine e che questo abbia causato il suo decesso.

Insieme ad Alessandro Borghi, nel film troviamo anche Jasmine Trinca, nei panni della sorella di Stefano.

Charlie Says, di Mary Harron

Matt Smith, il principe di Filippo della serie The Crown, si trasforma nel folle Charles Manson per questo film che racconta la sanguinaria strage di Bel Air rendendo protagoniste le donne che ne presero parte e che successivamente furono condannate a morte per gli omicidi compiuti.

La sceneggiatura è di Guinevere Turner, già autrice di American Psycho per Mary Harron. Co-protagoniste del film insieme a Smith sono Carla Gugino e Suki Waterhouse.

Ispirato ai romanzi La famiglia di Ed Sanders (edito in Italia da Feltrinelli) e The Long Prison Journey of Leslie Van Houten di Karlene Faith, Charlie Says si preannuncia come un’ottima anticamera per l’imminente #9 di Quentin Tarantino, la cui storia ruota attorno agli stessi fatti di cronaca.

Dragged Across Concrete, di S. Craig Zahler

S. Craig Zahler era stato alla Mostra del Cinema di Venezia già l’anno scorso con Brawl in Cell Block 99, sempre con protagonista Vince Vaughn.

Quest’anno la coppia regista-attore si ripresenta al festival accompagnata da Mel Gibson per la proiezione Fuori Concorso del suo ultimo Dragged Across Concrete, storia di due poliziotti - un veterano e il suo compagno - che vengono sospesi con l’accusa di aver usato ‘maniere forti’ in servizio, in seguito a un video diffuso dai media.

Senza alternative e senza denaro, i due saranno costretti a passare dall’altra parte della barricata e a mischiarsi coi criminali a cui un tempo davano la caccia.

Sarà un thriller violento e mozzafiato.