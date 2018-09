La serie tv di successo Downton Abbey diventerà presto un film. Nel cast gli stessi attori della tv, con tre nuovi protagonisti

Per i fan di Downton Abbey, dopo aver assistito alla deliziosa conclusione della serie acclamata nel 2016, l'annuncio di un film sulla famiglia Crawley è stata una piacevole sorpresa.

La serie, nata nata dalla mente del geniale Julian Fellowes, è ora trasformata in film.

Lo rendono noto in forma ufficiale la Focus Features e la Carnival Films, il cui presidente Gareth Neame ha dichiarato:

«Siamo contenti di annunciare che stanno per prendere il via le riprese di un film molto atteso e che i suoi amatissimi personaggi principali saranno interpretati da attori eccezionali che ricopriranno ruoli con qualcosa di nuovo e di unico».

A firmare il copione del film di Downton Abbey è stato lo stesso Julian Fellowes, mentre la regia è stata affidata a Brian Percival.

Un post condiviso da Downton Abbey (@downtonabbey_official) in data: Lug 13, 2018 at 5:59 PDT

Downton Abbey: trama e cast

Se la trama del film al momento è ancora sconosciuta, il cast invece è già stato reso noto.



Tre importanti new entry: l'ex star di Harry Potter, Imelda Staunton, si unirà al cast insieme a Geraldine James e all'attrice Kate Phillips di Sherlock Holmes.

Insieme a questi ritroveremo tutti gli altri principali attori, che passeranno dal piccolo al grande schermo senza togliersi gli abiti di scena: Hugh Bonneville, Maggie Smith, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Joanne Froggatt.

Una faccia familiare, però, non tornerà per il film.

Si tratta di Lily James, che interpretava Lady Rose MacClare nel dramma di produzione di ITV, che ha recentemente confermato che non c'era "spazio" per il suo personaggio nel film in uscita.

«Il mio personaggio Rose si è trasferito a New York, quindi sarebbe improbabile riportarla indietro - ha detto l'attrice a People - Mi sarebbe piaciuto tornare per una scena, ma per un film non può essere come uno speciale natalizio e deve essere una trama focalizzata su uno specifico storytelling».