Dalla giuria ai film in concorso, passando per l'esclusione di Netflix: ecco tutto quello che dovreste sapere sul Festival di Cannes 2018

Tutto pronto, o quasi, per la 71esima edizione del Festival di Cannes, in programma tra l’8 e il 19 maggio, giorno in cui saranno proclamati i vincitori della Palma d’Oro nelle diverse categorie.



Già nei giorni scorsi era stato annunciato il programma della kermesse che vede come sempre nomi illustri a presiedere la giuria.



Quest’anno toccherà a Cate Blanchett fare gli onori di casa per il concorso principale, mentre a Benicio Del Toro è stata riservata la categoria Un Certain Regard.



Da poco è stata nominata anche la giuria ufficiale che vede spiccare il nome di Kristen Stewart, ormai abitué del Festival.



Ecco tutto quello che si sa finora.



La giuria di Cannes 2018



Proprio nelle ultime ore da Parigi è arrivato l’annuncio dei nomi che prenderanno parte alla giuria presieduta da Cate Blanchett.

Sarà una squadra eterogenea quella che valuterà i film in concorso, in cui a fare notizia è il nome di Kristen Stewart, che dopo Twilight è riuscita a ritagliarsi una carriera sempre più d’essai.

Insieme a lei anche Léa Seydoux, lanciata dal successo di I e recente Bond Girl in Spectre, Chang Chen, attore prediletto di Wong Kar-wai e Hou Hsiao-hsien, Ava DuVernay, ormai celebre autrice di Selma – La strada per la libertà e Nelle pieghe del tempo, Andreï Zvyagintsev, cineasta di Loveless e Leviathan, Khadja Nin, cantante del Burundi, e il regista francese Robert Guédiguian.



L’apertura del Festival di Cannes

Il Festival, giunto ormai alla sua 71esima esizione, aprirà i battenti l’8 maggio.

Secondo il programma, il primo film in concorso a essere proiettato sarà Everybody Knows (Todos lo saben) di Asghar Farhadi, con Penélope Cruz e Javier Bardem.



A rendere più febbrile l’attesa, l’annuncio del film evento d’apertura. Quest’anno toccherà a Solo: A Star Wars Story, lo spin off dedicato alla vita di Han Solo prima dell’inizio della saga, diretto da Ron Howard.



Film italiani in gara a Cannes

Per il concorso ufficiale gli italiani potranno fare il tifo per Matteo Garrone, che torna un po’ alle origini con Dogman, film che si ispira alla violentissima vicenda del Canaro della Magliana, e Alice Rohrwacher con Lazzaro felice, che riprende le atmosfere bucoliche che tanto abbiamo amato in Le meraviglie.



I due non saranno i soli italiani sulla Croisette, vista la presenza del film di Valeria Golino nell'Un Certain Regard presieduto da Benicio del Toro e di Gianni Zanasi (con Troppa grazia, film di chiusura), Stefano Savona (La strada dei Samouni) e Marco Bellocchio (La lotta, nella sezione cortometraggi) alla Quinzaine Des Réalisateurs.

Ancora sospesa la questione sulla presenza o meno di Paolo Sorrentino e del suo Loro, per il momento escluso.

Pochi giorni fa il direttore del Festival Thrierry Freamaux ha dichiarato «Il film di Paolo Sorrentino è diviso in due parti. E la sua stessa natura ci ha fatto esitare dall’includerlo, ma ne stiamo ancora discutendo».

La questione Netflix

Nei giorni scorsi ha fatto discutere l’esclusione di tutte le pellicole presentate dal colosso dello streaming.

Lo stesso Fremaux, però, si è premurato di dare una spiegazione durante un’intervista con The Hollywood Reporter:

«Lo scorso anno, quando abbiamo selezionato quei due film, ho creduto che avrei potuto convincere Netflix a farli uscire al cinema. È stato presuntuoso da parte mia: hanno rifiutato.

La gente di Netflix ha adorato il red carpet e sarebbe contenta di partecipare con altri film, ma deve rendersi conto che l’intransigenza della sua politica è l’opposto della nostra».

Dunque niente Netflix, visto che i suoi film non arriverebbero nelle sale.



Le star attese a Cannes 2018

Al momento, salvo nuovi proclami e film inseriti all’ultimo momento, sembra di capire che per vedere le star di Hollywood bisogna concentrarsi più sulla giuria che sulle pellicole in concorso.



Per ora, infatti, gli unici due americani in gara sono Spike Lee e David Robert Mitchell, i cui film garantiranno la presenza almeno di Andrew Garfield e Adam Driver.