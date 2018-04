La designer colombiana, nota per il suo marchio omonimo, lancia una limited edition in collaborazione con il retailer online del lusso.

Una laurea in Fashion Design all'Art Institute of Fort Lauderdale e la fama di uno dei nomi più infiuenti nel panorama fashion latino-americano, Johanna Ortiz è una designer talentuosa che, proprio dalla storia e dalla cultura del suo paese natale, ha tratto l'ispirazione per la sua label omonima.

Stilista amata dalle star e socialite statunitensi, Johanna è pronta a sbarcare sulla piattaforma del retailer online del lusso Mytheresa.com con una capsule collection esclusiva in limited edition per l'estate 2018.

L'ispirazione principale è proprio al guardaroba personale per le vacanze della stilista, pensato per un immaginario weekend nella città di Cartagena e al suo fascino esotico.





Non è un caso infatti se protagoniste sono le stampe tropical e i bouquet floreali in tinte vitaminiche che sbocciano su gonne lunghe dalla linea morbida e giacche kimono alla caviglia. Sullo sfondo un nero intenso che si scontra con il bianco, tinta prevalente nella collezione sia in versione total white che a contrasto con i pois black.

Sui capi, per il sopra o il sotto, si increspano indistintamente vortici di balze, ruches e volant, le maniche si fanno a palloncino o scompaiono del tutto, i crop top con scolli off-shoulder lasciano intravedere spalle e punto vita.

Nella nostra gallery troverete tutta la limited edition, composta di nove capi. Scegliete il vostro capo preferito prima di scovarli online, l'11 aprile!