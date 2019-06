Direttamente da Instagram, i 7 pezzi dell'estate: i più amati e indossati ora dalle influencer



Quale miglior modo per scoprire i must-have dell'estate in arrivo, se non curiosando su Instagram? Anzi, si può fare di più: dare un'occhiata ai profili delle influencer più seguite per vedere cosa amano indossare. E quindi cosa farà tendenza nei prossimi mesi.

Ci sono infatti dei pezzi, come gioielli, borse e accessori per la maggiore, che abbiamo iniziato a vedere molto sul social più seguito del momento. E per questo abbiamo scelto di proporveli. Dalle ballerine personalizzate con le proprie iniziali (che non sono solo un cadeau dei brand alle seguitissime fashioniste, ma potete averle facilmente anche voi) alla tracolla con chiusura-logo. E ancora le sneakers iconiche rivisitate da uno dei designer più influenti del nostro tempo o il mono-orecchino pendente che arricchisce anche il look più minimal.

Scopriamo insieme quelli che sono, secondo i like, i must-have da avere adesso.





LE BALLERINE CON LE INIZIALI

Sono la novità della Primavera-Estate di Mansur Gavriel, in pelle morbidissima e disponibili in tante varianti colore.

Le trovate (e le potete personalizzare)qui: www.mansurgavriel.com











I MAXI OCCHIALI DA SOLE

Design bombato vagamente sixties e un abbinamento di colore (non solo bianco e nero, ma in 5 varianti). Sono i nuovi occhiali da sole di Loewe, il modello si chiama Paula.

Li trovate qui: Loewe.com









IL MANICO-FOULARD

Ricordate il trend del foulard sui manici della borsa? È tornato, ma "già pronto", sulla passerella di Balenciaga.

Lo trovate qui: Balenciaga.com









LA BORSA CON CHIUSURA-LOGO

Ogni stagione ha la sua it-bag e quella dell'estate si chiama Chloé C.

La trovate qui: Net-a-Porter.com









IL PENDENTE



Si chiama Silver Meteorites ed è una coppia di orecchini, di cui uno a pendente lungo, in argento con zirconi. Il brand si chiama APM Monaco.

Lo trovate qui: Apm.mc/it









LE INFRADITO-CHIC

Se siete appassionate di ciabattine infradito il modello dell'estate è quello, con tacco, di Totême.

Le trovate qui: Toteme-studio.com









LE CONVERSE CON LA ZEPPA

Dalle infradito alle sneakers iconiche, ma rivisitate da J.W. Anderson con suola alta a carroarmato.

Le trovate qui: Converse.com