Abbinamento che vince non si cambia! Ecco 5 idee per indossare maglie e pantaloni a vita alta 24 ore su 24, dall’alba al tramonto.



Prendete una maglia calda e confortevole, aggiungete un paio di pantaloni a vita alta dal fit perfetto, il risultato? Un look da 10 e lode da sfoggiare praticamente ad ogni ora del giorno.

“Maglia e pantaloni a vita alta” si conferma la combo più stilosa della stagione invernale, una scelta sempre azzeccata per essere al top in qualsiasi situazione, dall’ufficio all’aperitivo.





Perfetti alleati per slanciare la silhouette, i pantaloni a vita alta generalmente vengono indossati con bluse o camicie raffinate e décolleté con il tacco, specialmente al lavoro e in tutte le occasioni formali, ma perché porsi dei limiti? Se abbinati a maglioni cropped, dolcevita, cardigan o semplici pullover girocollo, possono diventare ancora più versatili!

Con pantaloni in lurex e maglie sottili durante party o feste in famiglia; con pantaloni dal taglio dritto e pullover in maglia grossa in ufficio; con pantaloni di pelle e maglia oversize nel tempo libero; con pantaloni a fiori e dolcevita per una cena fuori: come potete vedere, questa combo si presta davvero a mille diverse interpretazioni.

Come sfruttarla per bene per tutta la stagione? Ecco 5 idee look da cui potete lasciarvi ispirare!





Pantaloni a vita alta in lurex e maglia sottile





Pantaloni a vita alta in lurex KOCCA + Pullover tondo con scollo tondo MAJE + Borsa bianca a spalla con morsetto in pelle GUCCI+ Slingback a punta in pelle scamosciata BY FAR

Credits: kocca.it/ it.maje.com/ farfetch.com/ farfetch.com









Pantaloni bianchi a vita alta + pullover con volant





Pantaloni bianchi a vita alta MSGM + Pullover in cashmere con volant sui polsini CHLOE’ + Borsa a secchiello in feltro e pelle WEEKEND MAX MARA + Stivaletti in suede beige SAINT LAURENT

Credits:matchesfashion.com/ mytheresa.com/ it.weekendmaxmara.com/ mytheresa.com





Pantaloni di pelle a vita alta e maxi pull





Pantaloni in similpelle a vita alta STELLA MCCARTNEY + Pullover a righe in lana mohair PRADA + Borsa a tracolla in pelle blu LEMAIRE + Sneakers bianche con dettagli dorati ADIDAS

Credits: mytheresa.com/ mytheresa.com/ farfetch.com/ adidas.it





Pantaloni a vita alta a fiori e dolcevita





Pantaloni a vita alta a stampa floreale ETRO + Dolcevita in cashmere FALCONERI + Borsa a mano in pelle con dettaglio a catena JW ANDERSON + Ballerine gialle con cinturino NIU’

Credits: myrtheresa.com/ it.falconeri.com/ netaporter.com/ yoox.com





Pantaloni a vita alta cropped e pullover girocollo





Pantaloni a vita alta a stampa check MIU MIU + Pullover in lana bordeaux BOTTEGA VENETA + Maxi bag in pelle nera COCCINELLE + Stivaletti neri con tacco largo GIOSEPPO

Credits: matchesfashion.com/ mytheresa.com/ coccinelle.com/ gioseppo.com