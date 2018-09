Cascate di glitter, piume, frange e colori pop: ecco la nuova collezione Primavera-Estate 2019 firmata da Alessandro Michele.







Prima la campagna Pre-Fall che rievocava le proteste studentesche del ’68, poi la sfilata della collezione Cruise allestita all’interno dell’antica necropoli di Arles, e adesso un fashion show organizzato in quello che negli anni ’70 è stato il fulcro nevralgico della vita notturna parigina: continua il tuffo nel passato di Gucci che per presentare la collezione Primavera-Estate 2019 ha scelto anche questa volta una location d’eccezione, il Théatre Le Palace.









Frequentato da grandi nomi del mondo della moda, dell’arte e della musica (come Andy Warhol, Mick Jagger e Yves Saint-Laurent) lo storico locale di Montmartre, tanto caro ad Alessandro Michele, si è trasformato per l’occasione in uno spazio suggestivo e ha fatto da cornice a una sfilata stupefacente.





Evidente il richiamo alla moda dei mitici anni ’70 e ’80: frange, piume, ruches e glitter sono il leitmotiv della collezione, così come i maxi dress in lurex, gli abiti midi con le spalline imbottite, i completi coordinati, declinati nei toni più vivaci della palette, e gli accessori pop.





I total look in lurex dai colori brillanti sono uno dei grandi must della nuova collezione firmata da Alessandro Michele.





La gonna plissé rossa e il cappotto coordinato si indossano con pumps con il logo dorato e borsa a forma di Michey Mouse.









Il completo in denim diventa ancora più cool con blusa col fiocco e occhiali "mascherina".





Il cappello di feltro, abbinato al vestito di pizzo e all’eco-fur rosa, è un omaggio a Janis Joplin, la cantante rock dalla vita turbolenta.





Direttamente dagli anni ’80, ecco la tuta sportiva con felpa dalla stampa pop e pantaloni coordinati. Da portare con disinvoltura in ogni momento del quotidiano, non solo in palestra.





Immancabili frange e piume che adornano i preziosisissimi abiti da sera. Un altro pezzo chiave della nuova collezione Spring-Summer del brand.