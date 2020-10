I capi in pelle ed ecopelle sono definitivamente tutto ciò che non può mancare nel nostro guardaroba d'autunno: lasciatevi tentare dalla nostra selezione in total leather!

Basta entrare in un qualsiasi negozio di abbigliamento (o navigare su uno shop online) per accorgersene fin da subito: la pelle (e l'ecopelle naturalmente) è la grande protagonista di stagione.

Un trend che non ci ha mai abbandonato, certo. Ma che mai come quest'anno è pronto a invadere letteralmente il nostro armadio, anche in versione total look!

Non solo i classici capispalla dunque, ma una vera e propria scelta di stile a 360°. Dai pantaloni alle gonne, dalle camicette ai blazer, dagli abiti ai top, non c'è capo che non subisca il fascino della pelle. Nera, possibilmente.

Ma chi la considera un po' too much, ha a disposizione diverse alternative più soft con cui smorzare alla perfezione l'effetto rock. Dal trench rosa alla camicia azzurra, dagli shorts viola alla pencil skirt marrone, dal midi dress verde all'abitino burgundy: non esiste solo il nero, ci sono tante nuance diverse su cui orientarsi.

A questo punto non avete più scuse per non cedere alla tendenza più cool di stagione, no? Ecco una selezione di pezzi moda da non lasciarsi scappare!

Minidress con gonna svasata TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Trench rosa BOTTEGA VENETA

Credits: net-a-porter.com

Abito midi GABRIELA HEARST

Credits: net-a-porter.com

Gonna a matita SANDRO

Credits: it.sandro-paris.com

Abito corto a balze con colletto a contrasto PINKO

Credits: pinko.com

Camicia in ecopelle H&M

Credits: hm.com

Bermuda TOPSHOP

Credits: topshop.com

Giacca con cintura MANGO

Credits: shop.mango.com

Blusa a collo alto MORFOSIS

Credits: morfosis.it

Shorts MIU MIU

Credits: net-a-porter.com

Trench di pelle SWORD 6.6.44

Credits: sword6644.it

Crop top ZARA

Credits: zara.com

Pantaloni in coordinato ZARA

Credits: zara.com

Abito con spalline sottili ALEKSANDRE AKHALKATSISHVILI

Credits: net-a-porter.com

Midi dress GIMO'S

Credits: gimos.com

Giacca con cintura & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Abito midi con maniche a sbuffo REMAIN BIRGER CHRISTENSEN

Credits: net-a-porter.com

Minigonna stampa cocco con zip IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com

Pantaloni stampa snake MANGO

Credits: shop.mango.com