Il marrone è da sempre “il colore dell’autunno”. Come indossarlo, dunque, nella sua stagione?

Ce lo insegnano le trendsetter di Instagram, con 6 look cool e semplici da ricreare giusto in tempo per la nuova stagione.

Se pensiamo alle stagioni, ci accorgiamo che ognuna di esse ha una propria palette cromatica fashion.

La primavera è rosa, con le sue nuance sorbetto e pastello che ricordano i fiori appena sbocciati; l’estate è dominata da tonalità accese - come arancione, giallo e tutta la gamma di azzurri -, grande omaggio al mare e all’oceano, mentre l’inverno si tinge dei colori tipici delle festività.

E…l’autunno?

Quel che è certo è che l’autunno predilige tonalità calde, scure e avvolgenti ma, se dovessimo estrarre un solo colore dal cilindro, forse quello che, più di tutti associamo mentalmente a questa stagione, è proprio il marrone.

Abbastanza profondo da seguire la naturale moda di scurire i colori proprio in tempo per la stagione fredda - ma non così austero e tradizionale come il nero (che preferiamo nella sua versione estiva, declinato su un bell’abito lungo e scollato che mette in risalto la pelle ancora abbronzata dal sole) -, il marrone è la sfumatura del legno, della cioccolata calda, delle castagne appena sfornate e delle baite in montagna.

E forse è proprio per questo che lo amiamo così tanto: non è solo la sua vena coloristica ad attirarci in questo periodo dell’anno, ma anche quello che evoca, mentre ci trasporta verso un autunno cozy e all’insegna del comfort.

Quindi: perché oggi non soffermarci proprio su come abbinare il marrone in autunno, ora che è finalmente arrivata la sua stagione? 6 look da cui prendere ispirazione per una fall season in total brown!



Come abbinare il marrone in autunno?



Look 1: con accessori neri

Marrone e nero: è davvero una combo da evitare? Per noi…no! L’importante è saperla abbinare con stile. Per farlo, dunque, optate per un upper body total brown e lasciate il nero agli accessori, passando da stivali a borse, a cinture.



Look 2: con un completo in principe di Galles



Esiste qualcosa di meglio di un bel completo marrone? Probabilmente no.

Ancora meglio, poi, se si tratta di un modello in stile principe di Galles, adatto al clima ottobrino che sta facendo capolinea e a quell’allure british che, con l’arrivo dell’autunno, torna puntualmente a conquistarci.



Look 3: in stile preppy



Continuando con il total brown, quando il back to office chiama, un look preppy - ma anche leggermente anni ’90 - risponde. Minigonna, polo, lupetto bianco, calze in lana e mocassini, assieme, danno vita a una mise dallo stile college ma anche contemporanea, da indossare in ufficio come a scuola, ma anche per un aperitivo con le amiche.



Look 4: con una mantella

Per restare in clima “l’autunno è alle porte” e anticipare alcuni look che strizzano l’occhio a temperature più frizzanti, perchè non puntare un un bel cappottino a mantella marrone? Da accostare a ballerine bordeaux lucide e jeans per un risultato casual & chic.



Look 5: marrone + nero...in pelle!



Sempre parlando della combo marrone + nero, avete mai provato a declinarla in pelle? Dall’animo rock e bold, vi stupirà come la stessa accoppiata possa dare vita a vibe completamente diverse a seconda del tessuto e dello stile scelto.



Look 6: marrone + verde oliva



Infine, aggiungendo un po’ di colore, una delle nuance preferite a cui accostare il marrone è il verde oliva. Anch’essa tonalità autunnale (che ricorda i boschi e la natura) si adatta bene a look cozy e old style.