Una Lady Boss non chiede, ottiene: ecco perché questi modelli di orologi mannish incarnano la tendenza empowerment! A voi la scelta…

Puntuale e preciso come sempre torna in auge lo stile maschile (o mannish), risultato di un mainstreaming di genere per una moda che interpreta una femminilità leader, consapevole ed esigente.

L’eleganza formale, la perfezione tecnica degli ingranaggi, il design moderno e asettico, caratterizzano questa tipologia di orologi che si trasformano in accessori make over aggiungendo una nota di stile per un outfit strategico e infallibile.

Da Chanel a Dior le dimensioni dei quadranti sono over pronte a esaltare i sofisticati effetti tridimensionali dei cronografi che danzano a ritmo di lancette. In versione black, metal o deep brown i materiali nobili come l'oro, la ceramica e l'acciaio inossidabile diventano i protagonisti del perfetto match di design in un mix di tradizione e modernità.

Nella gallery troverete una selezione di orologi dal gusto mannish in formati diversi e tutti da interpretare…





CHANEL Orologio J12 total black Edition Noire con esclusiva lunetta in ceramica con motivo Baguette.

Credits: chanel.com





BAUME & MERCIER Orologio con cinturino in pelle brown e cassa in oro rosa 18 Kt.

Credits: baume-et-mercier.com





BVLGARI Orologio modello Lady con cassa in acciaio inossidabile.

Credits: bulgari.com





CALVIN KLEIN Orologio Established con cinturino di colore black.

Credits: calvinklein.it





CARTIER Orologio Ronde Louis Cartier in oro rosa, pelle e diamanti.

Credits: cartier.it





CHOPARD Orologio Imperiale con movimento al quarzo realizzato in oro rosa e acciaio inox.

Credits: chopard.it





IWC Orologio Portugieser automatic con cassa in oro rosso 18 Kt.

Credits: iwc.com





FENDI Orologio Momento con cassa in acciaio inossidabile e quadrante in madreperla.

Credits: fendi.com





JAEGER LE COULTRE Orologio con cassa rettangolare classic small in oro rosa.

Credits: jaeger-lecoultre.com





LONGINES Orologio Master Collection forma rotonda in acciaio inossidabile.

Credits: longines.it





LOUIS VUITTON Orologio Tambour Moon Star 39.5 con cassa in acciaio inossidabile e quadrante nero con 12 cabochon.

Credits: it.louisvuitton.com





PATEK PHILIPPE Orologio con grande quadrante smaltato nero in acciaio inossidabile.

Credits: patek.com





ROLEX DateJust 36 in oro everose con cassa incorniciata da diamanti.

Credits: rolex.com





TRUSSARDI Orologio T-Light total black.

Credits: trussardi.com