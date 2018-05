Mason, Penelope, Regin, North, Saint, Chicago e da ultimo Stormi; questi sono i nomi dei discendenti della famiglia Kardashian-Jenner. Scopriamo tutti i loro significati

L'albero genealogico della famiglia Kardashian/Jenner è sempre in continua espanzione, e se c'è qualcosa che dobbiamo riconoscere a questa famiglia è di certo che sa come attirare la nostra attenzione.

Basti pensare al fatto che nessuno del klan ha scelto nomi particolarmente comuni per la loro prole. Anzi.

Già in partenza la famiglia viene da una tradizione di nomi ispirati alla lettera K che fa da fil rouge tra tutte le sorelle, ma quando si tratta dei bambini la loro fantasia è andata un po' (troppo) oltre.

Mason, Penelope, Regin, North, Saint, Chicago e ora anche la più recente aggiunta, la figlia di Kylie Jenner, chiamata Stormi. Vediamo, uno per uno, cosa c'è dietro questi bizzarri nomi.

Mason Dash, Penelope Scotland e Reign Aston, figli di Kourtney Kardashian and Scott Disick

Mason è il figlio maggiore, nato il 14 dicembre del 2009. Kourtney Kardashian non ha avuto alcun dubbio sul perché suo figlio si doveva chiamare Mason, come ha spiegato in un'intervista ad MTV nel 2010: «I told my aunt we were thinking about going with that for a name. She told me that Mason means the same thing in English that Kardashian means in Armenian—stone worker» (Ho detto a mia zia che stavamo pensando di chiamarlo così. Lei mi ha detto che Mason in inglese significa quello che Kardashian significa in Americano - lavoratore di pietra).

La sorella Penelope è invece nata tre anni dopo, l'8 luglio del 2012. Tipico nome greco associato all'Odissea, Kourtney e Scott l'hanno scelto solo perché era cute (carino, tenero ndr). Spesso, per abbreviare, la chiamano semplicemente P.

Reign è l'ultimo arrivato di casa Kardashian-Disick. Nato anche lui il 14 dicembre, ma del 2014, mamma e papà hanno rivelato a People che il nome Reign era sempre stato tra le loro scelte, ancor prima della nascita di Mason. Reign è una versione inglese del francese "règne", che significa "regola del sovrano". Può essere usato per maschi che per femmine, anche se la versione femminile di solito è scritta Reyne. Inoltre, Aston deriva dal nome anglo-sassone Athelstan, che significa "re", e quindi il piccolo Reign ha due nomi dal suono regale.









North, Saint e Chicago, figli di Kim Kardashian e Kanye West

Nato il 15 giugno del 2012, North è la prima figlia della coppia. All'inizio si trattava solo di un rumor, ma nessuno avrebbe mai pensato che diventasse davvero realtà. Kim ha spiegato che in qualche modo il nome deriva dal cantante Pharrell, che si avvicinò a Kim e Kanye e chiese loro se erano intenzionati a chiamate il loro nascituro "North" semplicmente perché pensava che suonasse alla grande. All'inzio Kim e Kanye avevano messo da parte il suggerimento del cantante ma: «A little while later Anna Wintour came over and asked the same thing. She told us 'North is a genius name.' Kanye and I looked at one another and just laughed. I guess at that point it sort of stuck» (Poco dopo, Anna Wintour si avvicinò e chiese la stessa cosa. Ci ha detto "North è un nome geniale". Kanye e io ci siamo guardati e abbiamo riso. Immagino che a quel punto abbiamo scelto).

Saint è nato il 5 dicembre del 2015. Il nome, che ha ovviamente connotazioni religiose, va a braccetto con il soprannome di Yeezus di papà Kanye, deriva dalla felicità dei genitori di aver avuto un figlio in piena salute nonostante la difficile gravidanza di Kim.

Dulcis in fundo, Chicago West, terzo figlio della coppia nato lo scorso 15 gennaio da madre surrogata poiché Kim, nella precedente gravidanza, ha sofferto di una condizione potenzialmente pericolosa per la vita chiamata placenta accreta. Chicago deve (probabilmente) il suo nome a papà Kanye e al fatto che lui è cresciuto proprio nel South Side di Chicago, ed è un posto che menziona spesso nella sua musica. I Kimye, però, devono però ancora confermare la vera ragione dietro al nome.

Stormi Webster, figlia di Kylie Jenner e Travis Scott

Kyle ha mantenuto la sua gravidanza segreta e lontana dai social; ma non è stato così per il nome. L'annuncio è stato dato proprio su instagram ed è tramite il social che siamo venuti a sapere che la bambina, nata il primo febbraio 2018, si chiama Stormi.

Mentre Kylie e Travis non ha ufficialmente dato una ragione per il nome del suo bambino, altre persone hanno escogitato significati possibili. Una delle teorie meno popolari è che Stormi fa rima con il nome di lei e il cane di Travis Norman (AKA Normi). Altri hanno pensato che potesse essere una metafora della vita di Kylie - il che significa che la sua pausa di nove mesi dai social media è stata la "calma prima della tempesta". Non abbiamo ancora conferme ufficiali sul significato del suo nome.