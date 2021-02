Capo perfetto per la stagione primaverile, la sweater è da scegliere nelle declinazioni che sono più di tendenza: dalla cropped alla oversize, dalla minimalista quella tempestata di paillette, ce n’è per ogni gusto

La felpa è una buona amica da tenersi stratta in primavera, di certo la best friend dei look casual da giorno. Facile da abbinare, perfetta in combinazioni easy-chic, ottima per alleggerire un outfit troppo serio… Insomma, la felpa non ci tradisce (quasi) mai.

Tra le tendenze più attuali di questa stagione, potete spaziare dal minimalismo puro, optando per una felpa ultra basic in tinta unita nelle palette dei neutri, fino all’esagerazione (ma con un tocco di ironia) della sweater tempestata di paillette, per dire.

La fantasia floreale mette d’accordo tutti dato che è un trend principe in primavera (e c’è pure lo zampino della serie TV Bridgerton che ha consacrato il motivo flower, attingendone a piene mani).

Anche il lettering continua a fare battere i cuori, sia in “formato mini” con una parolina appena accennata sia in versione ultra, con grafiche maxi e XXL

Come taglio, il cropped si sposa alla perfezione con pantaloni a vita alta e a maxi gonne ma se siete più da over niente paura: conferirà quel tocco grunge che non guasta mai!

Per aiutarvi a scegliere la vostra best sweater forever, abbiamo selezionato per voi 19 felpe per la Primavera 2021. Eccole tutte quante, pronte da essere sfoggiate dall’alba al tramonto.





ADIDAS Felpa minimal in cotone grigio con mini logo.

BRUNELLO CUCINELLI Felpa in cotone con cappuccio.

CANNELLA Felpa con fantasia floreale.

GAËLLE PARIS Felpa cropped con scritte.



GIVENCHY Felpa in cotone con cappuccio.

GUCCI Felpa con stampa in grafica.

H&M Felpa cropped dal design minimal.

INTIMISSIMI Felpa over con cerniera a zip e cappuccio.

KAPPA Felpa sportiva con cerniera a zip e cappuccio.

MARYLING Felpa con stampa in grafica.

NIKE Felpa over dal design minimal.

PACO RABANNE Felpa con cappuccio tie-dye.

PARAJUMPERS Felpa cropped con scritta e cappuccio.

REEBOK X VICTORIA BECKHAM Felpa basic con cappuccio.

SAINT LAURENT Felpa monocolore con cappuccio e tasca anteriore.

SILVIAN HEACH Felpa con cerniera a zip e paillettes.

& OTHER STORIES Felpa in cotone dal design minimalista.

TWINSET Felpa over con cappuccio e stampa in grafica.

ZARA Felpa cropped in velluto.

