La co-conduttrice della terza serata del festival ci ha regalato diversi cambi d'abito - oltre a un monologo straordinario.



Ha incantato il pubblico dell'Ariston e quello a casa con il suo charme, l'ironica irriverenza e il suo stile: non avevamo il minimo dubbio che Drusilla Foer - a Sanremo 2022 nei panni della co-conduttrice della terza serata, avrebbe travolto tutti noi. Ecco chi è e com'è andata!





Chi è Drusilla Foer?

Drusilla Foer è un personaggio creato dall’attore e fotografo toscano Gianluca Gori.



Questa favolosa nobildonna toscana dai capelli d’argento è diventata popolare al cinema e in televisione. Attraverso performance ironiche e anticonformiste è giunta in tv nel 2012 con il programma The show must go off. Nello stesso anno il suo debutto nel mondo del cinema con un ruolo nel film "Magnifica presenza" di Ferzan Ozpetek. Giudice di StraFactor nel 2018, è apparsa diverse volte anche nel salotto del Maurizio Costanzo Show.



Attrice e cantante, sempre con la battuta pronta, Drusilla vede il teatro come il suo vero habitat. Ha portato in scena con grande successo i recital Eleganzissima e Venere nemica, mentre ha recentemente dato in stampa un’autobiografia intitolata Tu la conosci la vergogna, in cui la conduttrice racconta i luoghi, gli incontri i sentimenti e tutte le memorie disordinate di una vita incredibile.

Personaggio irriverente, Drusilla è una donna elegante che cerca di raccontare delle storie divertenti ma imprescindibili da una riflessione più profonda. Alla domanda chi sono davvero? La risposta della conduttrice è: molta più verità di quello che pensi.

I suoi desideri però nel tempo non sono cambiati. Nel 2017 disse: «Farei volentieri la valletta a Sanremo, adorerei». Ed eccola oggi scelta da Amadeus perché rimasto affascinato dal suo modo di essere cosi intelligente e ironica.

Tra le novità della serata c’è la scelta di Drusilla Foer che va in direzione opposta alla tradizione che lega i protagonisti del festival di Sanremo a grandi firme. Molto corteggiata dai brand, la conduttrice ha rifiutato le lusinghe di importanti marchi a favore di capi già realizzati per lei dalla sua sartoria di fiducia, Rina Milano di Firenze. L’intento nascosto dietro i suoi look infatti è quello di inviare un segnale nel mondo della moda: l’idea che l’economia italiana (soprattutto in questo momento) dovrebbe ripartire dal basso, dalle piccole aziende, sartorie, dai piccoli atelier. Scopriamo allora tutti i look della serata.

Look d'apertura: una stella di Broadway

Drusilla Foer scende la scalinata del palco dell’Ariston con un abito disegnato per lei dell’atelier Rina Milano. Lo splendido abito di taglio sartoriale nero, più stretto sulle gambe e largo ai lati con maniche a metà lunghezza porta uno strascico bianco che richiama il platino del suo taglio bob vaporoso. La mise è arricchita da gioielli dal grande valore simbolico per la conduttrice.



Credits: Getty Images

Secondo look: il foliage bronzo

Per la seconda uscita la conduttrice ha scelto ancora una volta toni scuri, filo conduttore dei suoi look, impeccabili in quanto a eleganza. Il completo è in raso nero con dettagli floreali in bronzo, anche questo realizzato dall’Atelier Rina Milano di Firenze. Un tocco di colore su un completo nero davvero sofisticato, come lo è d’altronde la nobildonna.



Drusilla Foer diventa Zorro



La terza apparizione di Drusilla è stata sicuramente uno dei momenti più divertenti ma anche significativi della serata. Drusilla infatti diventa Zorro indossando una tuta pantalone nera con cintura alta firmata Roger Vivier a segnare la vita. Nei panni del cavaliere mascherato ha poi affermato: «Mi sono travestita perché avevano paura di un uomo en travesti, almeno così li tranquillizzo».



Credits: Getty Images, Courtesy of Press Office

Il momento glitter

La luminosità dei glitter non poteva di certo mancare nella terza serata del Festival di Sanremo. Drusilla Foer ama i dettagli scintillanti, per questo motivo ha indossato (da vera diva) un abito di tonalità rosa molto delicata completato da accessori rossi, quali le scarpe e guanti lunghi fin sopra al gomito.





Quinto look: il "pigiama" avorio



Il quinto cambio d’abito di Drusilla è un meraviglioso pigiama avorio: «mi sono portata avanti» scherza la conduttrice che più volte nella serata ha ribadito come per lei le 11 e 30 avrebbero segnato la fine della conduzione, sdrammatizzando un aspetto su cui spesso si è insistito: la durata eccessiva del festival. Per questo ha indossato dei pantaloni palazzo e camicia con cintura in vita, per avviarsi scherzosamente alla conclusione il più velocemente possibile. Ironia ed eleganza sempre presenti.



Sesto look: l'abito in raso viola

Un nuovo tocco di colore l’abito di raso viola con gonna ambia e maniche a tre quarti. Completamente diverso dalle scelte precedenti, l’abito scelto dalla nobildonna toscana realizzato per lei da Rina Milano di Firenze.



Il gran finale è sinonimo di raffinatezza

Per il monologo sull’unicità - il tema che Drusilla Foer ha voluto portare sul Palco dell’Ariston – la conduttrice ha scelto uno smoking nero con revers in raso, semplice ma impeccabile. Un momento molto atteso e che ovviamente non ha deluso le aspettative!

Il look della conferenza stampa

«Finalmente posso mettere otto vestiti da sera, non mi ricapiterà più!» Così ha scherzato Drusilla Foer di fronte alla platea di giornalisti durante la conferenza stampa che ha preceduto la terza serata del festival. Per l’occasione Drusilla Foer ha scelto un look total black morbido, una jumpsuit con foulard abbinato. La sobrietà del look è impreziosita dagli accessori firmati Roger Vivier: la maxi cintura Tres Vivier (scelta anche per uno dei look della serata) e le Belle Vivier Pumps. Per illuminare la mise inoltre ha optato per un bracciale rigido dorato e orecchini coordinati.



Drusilla Foer ha portato sul palco dell’Ariston arte, ironia e personalità. Il suo charme e maturità artistica hanno fatto di lei la vera diva di questa edizione. Noi l'abbiamo adorata, e voi?