Vestiti dalle silhouette fluide, completi dal taglio maschile, capispalla dalle linee femminili, accessori adatti a ogni occasione: la collezione di Trussardi al centro di un nuovo servizio moda.

Una linea che rende omaggio ai codici stilistici del brand, in cui si alternano capi di uso quotidiano, pratici e funzionali, e pezzi più ricercati ed eleganti che rendono ancora più speciali le mise da sera: la collezione per l’autunno-inverno di Trussardi è al centro di un nostro nuovo servizio moda.

Protagonista dello shooting, una donna forte e consapevole che, fotografata all’interno di una casa dall’arredo minimal in cui un gioco di luci e ombre rende l’atmosfera calda e confortevole, indossa capi e accessori pensati per arricchire lo stile di tutti i giorni.

I vestiti dalle silhouette fluide presentano stampe astratte o fantasie floreali recuperate dagli archivi del brand. Gli slip dress sinuosi si indossano, anche di giorno, con maglie dolcevita, décolleté con il cinturino alla caviglia e shopping bag.

Per affrontare con grinta ogni nuova giornata, Trussardi propone per l’autunno-inverno anche capi più audaci e grintosi, come il completo dal taglio maschile, da abbinare a camicia di pelle e sandali con i listini sottili; lo chemisier in pelle con cintura in vita, da portare con stivali alti al ginocchio e mini tracolla; o la gonna di pelle con maxi tasca a toppa, da indossare anche solo con una camicia bianca in nappa super basic.

In un periodo dell’anno in cui i capispalla diventano gli indiscussi protagonisti del look e si rivelano indispensabili per affrontare anche le giornate più fredde senza sacrificare lo stile, piumini corti e cappotti doppiopetto dal taglio a trench diventano il “mai più senza” della stagione.

E ovviamente non potevano mancare gli accessori, da sempre elementi distintivi del DNA di Trussardi.

Ad esaltare al meglio le mise da giorno e da sera, alcuni pezzi chiave della collezione per l’autunno-inverno del brand, come le mini bag, gli stivali da cavallerizza color block, le box bag a stampa rettile, i secchielli in pelle o i sandali invernali, perfetti per i completare i look delle feste e non solo.

Credits

Foto: Stefano Sciuto

Art Direction & Production: Gloria Bertuzzi

Stylist: Francesca Crippa

Hair & Mua: Ginevra Pierin

Assistente foto: Nicolò Martinazzi

Assistente sul set: Ana Maria Matasel

Modella: Victoria Plum