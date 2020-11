La regina dell'effortless chic Olivia Palermo ci conquista anche stavolta (con un total look in pelle firmato Max & Co. che non vedrete l'ora di provare!)

Lei, Olivia Palermo, è da sempre una delle regine indiscusse dello street style. Lui, l'abbigliamento in pelle o ecopelle, è il trend del momento da sfoggiare anche in total look.

Che dire, con queste premesse il successo di questo outfit, indossato dall'influencer americana un mese fa a Venezia, è praticamente scontato, no? Se poi aggiungiamo lo stile effortless chic, ossia quell'eleganza senza sforzo che la contraddistingue, il risultato non può che essere favoloso!

Come replicare la sua mise? Semplice: abbiamo selezionato i capi giusti su cui puntare!

Dallo chemisier in ecopelle nella splendida tonalità burgundy firmato MAX & CO. (brand di cui Olivia è testimonial da diverse stagioni), perfetto con sotto una maglia in cashmere ultra-light, ai combat boots (vi ricordate che vi avevamo già parlato di quanto fossero cool?).

Aggiungete un anello prezioso e una It bag a mano e il gioco è fatto!

Chemisier in ecopelle MAX & CO.

Credits: it.maxandco.com

Maglia in cashmere ultra-light FALCONERI

Credits: it.falconeri.com

Combat boots EMANUELLE VEE

Credits: emanuellevee.it

Anello in oro giallo con quadrifoglio di diamanti DODO

Credits: dodo.it

Borsa a mano Cassandra mini in pelle stampa cocco SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com