Esiste un sogno più proibito di indossare il famoso écrin rouge di Cartier?

Vi ricordate il momento in cui lo scrigno rosso Cartier viene posato sul tavolo di fronte allo sguardo trepidante dell’attrice Anne Hathaway nel film Ocean’s 8?



Quel piccolo écrin rouge circondato da ghirlanda dorata è l’oggetto del desiderio femminile per eccellenza. Nato per custodire i preziosi è il segno di riconoscimento della Maison francese di gioielleria: carico di mistero e fascino con la tipica colorazione lacca, simbolo di passione.



Ora la direzione creativa di Cartier si riappropria di questa sua icona per trasformarla in una borsa, Guirlande: un bauletto ottagonale talmente riconoscibile da non aver bisogno di logo, già destinato a diventare una it-bag di riferimento.



A cominciare dal nome, ispirato alla “ghirlanda” a festoni di fiori oro o “falena” ripresa dalle grafiche neoclassiche settecentesche che circonda la famosa red box e che ritroviamo stampata anche in Guirlande, realizzata in morbido vitello in tre misure, mini, piccola e media, nei colori pelle, rosso, nero e verde oliva. Ad arricchire la collezione una serie speciale in pelle di coccodrillo lucida rossa e nera sempre in versione mini.

L’attenzione degli atelier Cartier per la qualità dei più piccoli dettagli si ritrova anche in Guirlande: all’interno di tutte le creazioni, una tasca nasconde un piccolo specchio con incisi gli indirizzi storici delle tre boutique “templi” di Parigi, Londra, New York.



Una rivisitazione coraggiosa, che scardina le regole classiche della pelletteria, ponendo al centro dell’attenzione uno strumento d’uso comune. Ma non è la prima volta che Cartier vede bellezza in luoghi inusuali, ribadendo il suo amore per l’estetica data dalla funzione: così sono nate le collezioni di gioielli “Love” ispirati alla vite, “Écrou de Cartier” al bullone e “Juste un Clou” al chiodo.

Lo scrigno rosso ha alle spalle una storia lunga più di un secolo, e nel tempo è diventato un oggetto di design moderno.



Da sogno proibito, a realtà: Guirlande de Cartier è disponibile da questa stagione nelle boutique della Maison.

La nuova borsa Guirlande de Cartier Verde, rosso e nero per le borse Guirlande de Cartier

Tre misure diverse per la borsa Guirlande de Cartier

La borsa Guirlande de Cartier in rosso



La borsa Guirlande de Cartier in nero

La borsa Guirlande de Cartier in verde

La tracolla della borsa Guirlande de Cartier



