Tra pittura, scultura e video, scopriamo il mondo di Carlo Cossignani in un'esclusiva intervista e servizio fotografico

Il nome di Carlo Cossignani rientra tra coloro che si sono distinti di più, nel mondo dell’arte visiva in Italia, nel corso degli ultimi anni. Attraverso un linguaggio che spazia tra pittura, scultura e video, l’artista riflette sulla relazione degli elementi che popolano il mondo, compreso il vuoto, inteso come sostanza.

Sempre aperto a nuove realtà, Carlo Cossignani ha di recente esplorato anche il mondo della moda, con la promessa di continuare a farlo ancora più spesso. Attraverso il servizio fotografico e l’intervista, abbiamo cercato di conoscerlo meglio.

Carlo Cossignani Carlo Cossignani indossa giacca SANDRO, pantaloni STELLA MCCARTNEY, calze PAUL SMITH, t-shirt e scarpe ADIDAS ORIGINALS

Completo HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE, t-shirt PAUL SMITH



Giacca PAUL SMITH, pantaloni STELLA MCCARTNEY



Pantaloni tartan e t-shirt PAUL SMITH, cappotto e scarpe STELLA MCCARTNEY



Giacca a righe ISSEY MIYAKE, t-shirt e pantaloni PAUL SMITH, scarpe ADIDAS ORIGINALS

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Che significato ha l’arte per te?

Per me fare arte è come inventare una nuova lingua e trovare i propri codici con cui, poi, elaborare un discorso.

Come ti descriveresti?

Sono un artista poliedrico. La costante di tutto è la pittura, da dove possono, poi, nascere declinazioni che mi portano a installazioni, video e quant’altro.









Su cosa riflettono i tuoi lavori?

Vorrei dire sul mondo, ma rischierei di essere troppo generico. Mi interessano le relazioni tra le cose e cerco di riflettere su quello. È come se le mie immagini fossero parte di uno specchio rotto: tanti pezzi in cui l’immagine riflessa non è più unitaria.

Quando lavori a un progetto, come riesci a capire di essere riuscito a esprimere quello che volevi?

A un certo punto funziona. Mentre lavoro lascio che alcune cose accadano, proprio così riesco a capire se la via è quella giusta o meno. È con gli imprevisti che si aprono strade nuove.









Ad oggi, qual è il tuo lavoro di cui sei più orgoglioso?

Direi gli ultimi lavori che sto facendo, li trovo più maturi. Sono molto orgoglioso, però anche di “Drawing on big scale”, un’installazione esposta alla Triennale di Milano e alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Si tratta di una scultura gigante, un groviglio d’ottone, che, a seconda del punto di vista dell’osservatore, cambia prospettiva.

Come ti sei avvicinato al mondo dell’arte?

Per caso. Dopo un’esperienza al liceo scientifico, mi sono iscritto a quello artistico. Durante gli ultimi anni è successo qualcosa, ho iniziato ad appassionarmi davvero e si è aperto un mondo che non si è più chiuso.













« Credo che un artista debba saper osservare. Io sono molto interessato al concetto di vuoto: per tanti non esiste, per me, invece, è qualcosa che non si conosce. »

Chi sono i personaggi che ti hanno influenzato maggiormente?

Nell’arte visiva sicuramente Francis Bacon. Poi c’è la musica, una costante nella mia vita. Forse per le forme che uso, molto armoniche, ha sempre fatto parte del mio lavoro.

Non solo musica. Ti sei aperto anche al mondo della moda. È un contesto che ti piace?

Molto. Ho iniziato realizzando cortometraggi d’animazione per piccole realtà legate alla moda e da lì l’interesse è cresciuto.

Quali caratteristiche deve avere un brand per avvicinarsi alla tua visione delle cose?

Di sicuro preferisco marchi che, piuttosto che creare nuove tendenze da seguire, si concentrino sulla propria identità sperimentale.

Ti piacerebbe continuare a mescolare questi due mondi?

Sempre di più, in realtà. Sono molto attratto dall’ambito delle sfilate, dove si possono mettere in scena situazioni, ambienti e installazioni che porterei anche in un museo.









Cos’è che ti fa riflettere?

Credo che un artista debba saper osservare. Io sono molto interessato al concetto di vuoto: per tanti non esiste, per me, invece, è qualcosa che non si conosce. Rifletto, quindi, sulla relazione tra me e le parti attorno a me che ancora non sono in grado di capire.

A cosa stai lavorando in questo periodo, c’è qualche progetto futuro di cui ci puoi parlare?

Sto dipingendo molto. Come ti dicevo, la pittura è la matrice di tutto, da lì nascono nuove idee. Al momento sto, inoltre, progettando anche nuove installazioni: grandi strutture con delle crepe dove poter entrare. Mi piace l’idea del vuoto dove potersi immergere.









Credits:

Foto Paolo Colaiocco

Fashion Francesca Crippa

Grooming Ginevra Pierin

Words Sabrina Patilli

Sitting Editor Sara Moschini