Un primo piatto gustoso e leggero, il ragù di carne bianca si presta molto bene come condimento della pasta, è il piatto perfetto per il pranzo della domenica. Le pappardelle al sugo di coniglio sono facili da preparare e fatte con semola di grano duro, quindi non contengono l'uovo esono più digeribili. Se desiderate potete aggiungere un pezzetto di burro nel sugo prima di versare la pasta e insaporirla con una grattugiata di parmigiano prima di servirla.

Ingredienti per 4 persone

300 gr coniglio polpa

qb olio di oliva

80 gr pancetta tesa

qb pepe nero

qb sale

80 ml vino rosso

400 gr pomodoro pelato

320 gr pasta di semola

1 carota

1 cipolla

100 gr salsiccia di maiale

1 sedano coste

1 cucchiaino/i zucchero

1 rametto/i timo





Come preparare le pappardelle al sugo di coniglio





1) Sbucciate la cipolla e lavate 1 costa di sedano e 1 carota e tritate il tutto. Togliete la pelle a 100 gr di salsiccia e sgranatela con una forchetta e togliete la cotenna a 80 gr di pancetta tesa. Prendete 300 gr di polpa di coniglio e tagliatela a cubetti.

2) Scaldate 4-5 cucchiai di olio di oliva in una larga padella e fate soffreiggere le verdure per qualche minuto a fuoco basso. Unite la salsiccia e la pancetta e alzate la fiamma, dopo 2-3 minuti unite i cunbetti di coniglio e fate rosolare per altri 5 minuti. Sfumate con 80 ml di vino rosso e mescolando lasciatelo evaporare.

3) Lavate 400 gr di pomodori pelati e passateli al passaverdura, uniteli al ragù con 1 cucchiaino di zucchero, continuate a cuocere a fiamma bassa con il coperchio semichiuso per 40 minuti e infine aggiustate di sale e pepe.

4) Fate bollire una pentola d'acqua salata e cuocete 320 gr di pappardelle, scolatele al dente e mettetele nella padella con il ragù, mescolate bene e insaporite con le foglioline di 1 rametto di timo. Impiattate e servite subito.