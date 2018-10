Il mensile Mondadori dedicato al mondo della casa cambia volto. Scopritelo con noi!



CasaFacile, il mensile diretto da Francesca Magni, è in edicola da domani, 3 Ottobre 2018, con una veste completamente rinnovata.

Il magazine del Gruppo Mondadori, punto di riferimento per chi ama l’arredamento e il vivere la casa nel quotidiano, rafforza infatti il posizionamento lifestyle e lo integra con il servizio, con un’attenzione particolare alla circolarità dei contenuti: dalla carta, al web, ai social network.

Mantenendo il suo "cuore pulsante" di semplicità, spontaneità e coinvolgimento, il nuovo CasaFacile sarà ancora più autorevole e affidabile con un linguaggio coinvolgente, fresco e vivace allo scopo di creare uno stile unico in cui ogni donna può riconoscersi e identificarsi.

Rimanendo fedele ai tratti distintivi che ne hanno decretato il successo negli anni, il nuovo CasaFacile ogni mese offrirà: più pagine (+25%), più case (5 anziché 4), più scuola di stile (3 case per raccontare 3 stili), più servizio (8/16 pagine di Focus, schede per progettare, consigli how to, rubrica salva budget), più prima & dopo (con una sezione dedicata), più décor; più shopping (30 pagine di vetrine), più tendenze (‘idee a casa di...’ blogger e instagrammer); più verde e più coinvolgimento per i lettori (sondaggio, vota la casa del mese, call to action e rinvio ai social).

La grafica pulita e fresca, e le immagini di grande impatto, protagoniste anche in copertina, contribuiscono a rendere il mensile raffinato ed elegante, al passo coi tempi e in linea con l’evoluzione dei trend dell’arredamento e dell’interior design.