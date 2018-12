Il quarto numero della Serie Oro di INTERNI che idealmente prosegue il racconto del design italiano arriva in edicola

Icon Architects, il quarto numero della Serie Oro di INTERNI che idealmente prosegue il racconto del design italiano iniziato nel 2014 con il volume celebrativo per i primi 60 anni della rivista, arriva in edicola.

Quest’anno il focus si sposta sugli architetti italiani e internazionali che, oltre ad avere realizzato prestigiosi edifici e interiors, hanno firmato alcuni dei prodotti più rappresentativi del design del nostro paese. La loro testimonianza ci riporta alle origini di questo fenomeno, nato per opera di progettisti che volevano disegnare gli spazi del quotidiano nella loro interezza: dall’architettura all’oggetto d’arredo.

E proprio a 100 architetti italiani e internazionali è stato chiesto come cambia, al cambiare della scala di intervento, il loro modo di progettare. Un tema di costante attualità, che scatta una fotografia di coloro che operano all’interno del sistema dell’Italian International Design e contribuiscono alla trasformazione del pensiero creativo in prodotti icona.

Dopo l’anteprima al Salone del Mobile di Milano e Shanghai, Icon Architects verrà presentato anche a Miami. INTERNI, insieme all’Istituto Marangoni Miami e al Consolato Generale d’Italia, ha infatti organizzato il design talk ICON ARCHITECTS - 100 Storie e visioni internazionali, un dibattito sul ruolo del designer e dell'architetto nella società contemporanea, sull'attuale relazione tra le due discipline e sui nuovi punti di vista verso cui la cultura del design sembra essersi spostata.

Protagonisti della conversazione, dopo i saluti di Cristiano Musillo (Console Generale d’Italia), Hakan Baykam (Presidente e CEO Istituto Marangoni Miami) e Gilda Bojardi (direttore di INTERNI), sarannno Nasir Kassamali (CEO Luminaire), Giulio Cappellini (Art director e Designer), Piero Lissoni (architetto), Massimo Perotti (presidente ed amministratore delegato Cantieri Sanlorenzo), Mauro Porcini (Senior Vice President e Chief Design Officer di PepsiCo) e Allan Shulman (architetto).

L’incontro si terrà martedì 4 dicembre alle ore 10.30 presso la Scuola di Miami dell’Istituto Marangoni (Building 3700 NE 2nd Avenue, FL 33137), situata nel cuore del Design District, uno dei quartieri più dinamici della città, diventato, negli ultimi decenni, famoso in tutto il mondo come destinazione privilegiata per l’Arte, il Design e la Moda.

Il volume sarà inoltre distribuito nei principali showroom di design di Miami, New York, Londra e Milano.