Inaugurato a Ibiza lo scorso 7 giugno, il nuovo Paradiso Ibiza Art Hotel è un distillato di estetica MiMo - Miami Modern. Tra Art Rooms, rilassanti spazi comuni e una scenografica piscina immersa nel rosa, gli ospiti possono vivere in un microcosmo accattivante, ad alto tasso di creatività

Non manca neppure un fitto programma culturale ad animare la prima estate del Paradiso Ibiza Art Hotel, la new entry più desiderabile sul fronte ricettivo nell'isola spagnola di Ibiza. Progettata dallo studio Ilmiodesign, di base a Madrid, e di proprietà del gruppo alberghiero Concept Hotel Group, la struttura sorge sulla costa nord-occidentale dell'isola, nei pressi della Bahia de San Antonio.

Il desiderio di estendere la gamma delle offerte riservate ai turisti che raggiungono questa popolare destinazione delle Baleari è alla base del concept: non si tratta dunque di mettere a disposizione eccentriche sistemazioni a tinte forti all'interno di un edificio in stile Art Decò che evoca gli anni d'oro di Miami.

Il Paradiso Ibiza Art Hotel è infatti un luogo aperto all'arte contemporanea, alla musica e alla creatività a tutto campo.

A rendere unico l'ambiente sono infatti le tre mostre organizzate annualmente, l'aggiornantissima Art Library, con libri e riviste a disposizione degli ospiti, la galleria espositiva interna, il calendario di residenze e la collezione permanente in costante crescente. Il Paradiso Ibiza Art Hotel aspira a diventare un punto di riferimento per la scena artistica locale, non solo a proporsi come una meta per i globetrotter internazionali.

Anche sul fronte strettamente ricettivo il binomio con l'arte è intenso. A testimoniarlo la presenza di speciali stanze per gli ospiti, tra cui le Art Rooms, risultato della collaborazione tra architetti e artisti, invitati a esporre i propri lavori e a personalizzare lo spazio grazie al progetto Zero Suite Residencies.

Concepito per sostenere i giovani artisti d'avanguardia, quest'ultimo include soggiorni di breve durata, nel corso dei quali gli autori selezionati potranno vivere all'interno di un vero e proprio cubo completamente trasparente disposto all'interno di una delle sale comuni. I colori rosa, giallo, verde e gli arredi irriverenti, in parti ispirati allo stile del movimento Memphis e agli Anni Ottanta, contraddistinguono le camere "tradizionali" e identificano i diversi livelli.

Disponibili in diverse metrature, possono in alcuni casi prevedere anche una zona salotto-cucina, sempre accompagnate da mobili dalla forte identità cromatica, e godere di balconi, nei quali la tinta identificativa della stanza si propaga con tutta la sua energia.

Photo Credits: Paradiso Ibiza Art Hotel