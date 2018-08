Nella cornice dell'incantevole Venezia, tra contemporaneità e tradizione sorge un hotel esclusivo con un nuovo concetto di ospitalità, place to be del panorama lagunare

Se vi è capitato di passeggiare lungo i canali di Venezia e di perdervi tra i suoi campi e campielli, sapete cosa significa provare meraviglia. È nel cuore della città, che sorge l’esclusiva Palazzina Grassi, luxury boutique hotel inserito in un’affascinante struttura cinquecentesca direttamente affacciato sul Canal Grande.

La realizzazione dell’albergo è stata affidata interamente al celebre architetto e designer francese Philippe Starck, che ha creato un luogo unico, curandone ogni dettaglio in linea con una nuova filosofia dell’ospitalità, che non ha tardato ad attirare anche gli ospiti più esclusivi.

Una casa a cinque stelle

Allo spirito cosmopolita si unisce l’eredità veneziana e i materiali della tradizione vengono reinterpretati in chiave contemporanea, dalla pavimentazione tipica del “terrazzo alla veneziana” agli stucchi, dal marmo agli specchi retroilluminati.

Dimenticate la sensazione di essere lontano da casa: l’eleganza e l’unicità degli arredi, creati ad hoc per le sedici camere e i suite apartment dell’hotel, vi daranno l’impressione di essere accolti in una vera e propria casa, con tutti i comfort di un servizio a cinque stelle.

Tra cucina, design e spettacolo

Immergersi nell’atmosfera del Palazzina The Restaurant, punto d’incontro per ospiti e non, è un’esperienza sensoriale completa da non perdere, dove la cultura culinaria veneziana incontra nuove combinazioni raffinate. I tavoli della sala da pranzo sono incorniciati da colonne ottocentesche e da due lunghi banconi, uno in marmo e uno ricoperto di specchi, dove la show kitchen permette agli ospiti di seguire e partecipare al processo creativo culinario.

D’estate invece vale la pena concedersi un brunch o un cocktail all’aperto, nell’oasi di pace che offre Palazzina The Terrace, anche solo per godersi l’incredibile vista sui tetti di Venezia.

Un esclusivo punto d’incontro

Dalla sua apertura, Palazzina Grassi è diventata la venue di riferimento per i party più esclusivi, animati dai migliori DJ e dall’atmosfera unica dell’hotel. Zona calda di eventi come il Festival del Cinema e la Biennale d’Arte e di Architettura, le sue sale hanno accolto gli ospiti più celebri del red carpet e artisti di fama mondiale.

Unconventional

L’attenzione per gli ospiti prosegue nella continua proposta di esperienze fuori dagli schemi, per vivere davvero appieno le meraviglie che Venezia ha da offrire: dalle cene in antiche case di nobili veneziani alla spesa al mercato di Rialto sotto la guida esperta dello Chef.

Gli ambienti originali e le atmosfere raffinate, tra design e lusso, cura del dettaglio e ospitalità, fanno dell’Hotel Palazzina Grassi uno dei luoghi più eleganti e non convenzionali della laguna.