Godere ogni giorno di un straordinario affaccio su uno degli scorci più affascinati del centro storico fiorentino? Un vero sogno. O forse no?

Difficile confonderla con una foto ad altissima risoluzione: la vista panoramica della quale si gode all'interno dell'appartamento ristrutturato dallo studio Pierattelli Architetture è davvero aperta su uno dei simboli architettonici della città di Firenze.

Ponte Vecchio, ma anche il fiume Arno e una porzione del Corridoio Vasariano sono esattamente inquadrati dall'ampia vetrata che domina il salotto di questa residenza privata di circa 140 metri quadrati, su un unico livello nella centralissima via dei Bardi. Tra mobili realizzati su misura e su disegno, iconici complementi d'arredo e un rigoroso bicromatismo, questa dimora sottolinea lo "spirito" che da quasi quattro decenni guida l'attività dello studio toscano: "Ogni architettura è pensata come un gesto sartoriale, modellata non esclusivamente intorno al cliente, ma anche al contesto nel quale si colloca".





Nel segno del bianco e del blu





Il ricorso ai colori blu e bianco è uno dei tratti distintivi dell'intervento di interior design messo a punto per la committenza, una famiglia di imprenditori di nazionalità italiana. Associate a un'accurata selezione di finiture, queste tonalità e le nuance da loro derivate, originano spazi sofistici, votati al relax e alla condivisione. Da notare: nei divani e nei cuscini il blu e il bianco si alternano, con un'attenzione per il rivestimento tessile che comprende persino le bordature.



Photo Iuri Niccolai





Un living con vista da sogno sull'Arno





“Volevamo realizzare uno spazio capace di fondere l'interno con l'esterno: per questo abbiamo pensato a come ricreare una loggia all’aperto. Le due finestre a bilico decentrato ampliano la percezione dello spazio, creando una sorta di cornice da cui godere di un’immagine unica e vivida della città", hanno affermato i progettisti dello studio Pierattelli Architetture, fondato negli anni Ottanta da Massimo Pierattelli e di base a Firenze.

Photo Iuri Niccolai





Mobili su misura e disegno e scelte d'autore





Nella cornice di stanze dal design minimalista, pezzi icona del design - tra cui il tavolo Saarinen e le sedie imbottite Conference Chair di Eero Saarinen, entrambi di produzione Knoll, che definiscono la zona pranzo - si accompagnano con arredi realizzati su misura. In tutto l'appartamento, inoltre, sono stati previsti lampade e lampadari Flos. In cucina è stato scelto un modello a isola di Arclinea, le cui finiture seguono il binomio cromatico bianco - blu presente nel resto della casa.

Photo Matteo Zita





L'interessante uso delle superfici a specchio





Oltre al progetto della luce, con una varietà di soluzioni messe a punto nelle varie stanze, esaminando nel dettaglio di arredi si può evidenziare la presenza di alcune superfici a specchio integrate nei mobili del living. Un "espediente" che contribuisce ad amplificare la luce naturale in ingresso nella residenza, dando vita nello stesso tempo a raffinate composizioni.

Photo Matteo Zita





Sofisticate finiture in bagno





Il rivestimento in travertino Navona unifica tutte le superfici del bagno, estendosi anche al lavabo dal design minimal ed essenziale. La luminosità di questa "pietra naturale dal colore bianco latte con striature avorio si riflette sugli ambienti", precisano gli architetti.

Photo Matteo Zita





La cura del dettaglio in camera da letto





Due, infine, le camere da letto dell'appartmento. Oltre alla cabina armadio, la stanza principale dispone di un letto matrimoniale caratterizzato da una testiera in legno, di dimensioni generose, dal pattern grafico d'autore.



Photo Matteo Zita