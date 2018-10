La raffinata Villa Borsani nei dintorni di Milano diventa lo scenario perfetto per una collezione ode all’eleganza, al buon gusto e all’alta decorazione

La zona living in cui qualcuno ha dimenticato le pantofole, la tavola apparecchiata con eleganza sulla quale spiccano bicchieri di forme e colori differenti, il bagno con gli asciugamani freschi di bucato. Ci si aspetterebbe solo di scorgere un pezzo di vestaglia o la sagoma del raffinato abitante della casa immaginata da Zara Home per la nuova campagna AW18, il cui scenario è l’imponente Villa Borsani, situata nei dintorni di Milano.

Un vero privilegio per gli occhi dei più, considerato che questa splendida casa costruita dal leggendario architetto Osvaldo Borsani è rimasta chiusa al pubblico per circa dieci anni e solo quest’anno ha aperto le porte durante la settimana del Salone del Mobile e in occasione della retrospettiva a lui dedicata alla Triennale di Milano. Un vero privilegio, dicevamo, ma anche un innovativo capolavoro architettonico dei nostri tempi, che con la nuova campagna Zara Home condivide risvolti preziosi e dettagli meticolosamente pianificati.

L’impressione è quella di trovarsi in una casa importante e lussuosa ma al tempo stesso comoda e accogliente, in cui è possibile concedersi un momento di relax su una poltrona o un letto dalle coperte eleganti e i cuscini in tessuti preziosi, brillanti e ricamati. I colori poi sono una vera gioia per gli occhi, in un tripudio di velluto in verde, blu, celeste, viola e rossi intensi che vanno ad esaltare la raffinatezza della collezione.





E non sono solo i materiali tessili i protagonisti di questo splendido sfoggio di eleganza, ma anche gli accessori e l’oggettistica raffinata, dalla zona living alla tavola, passando per il bagno, in vetro lavorato come in marmo, dal bicchiere all’apparenza di prezioso cristallo al set per il lavandino, non dimenticando lampade, tavolini, vasi e piccoli oggetti decorativi rivestiti di una preziosa patina dorata e ancora specchi, tazze e piattini decorati e intagliati.





Ogni angolo diventa così un bellissimo scatto da immortalare, mentre il gioco dell’eleganza scorre fluido tra le camere di questa villa come immersa in un sogno moderno, diffondendosi attraverso i dettagli proposti da Zara Home. Quasi a ricordare che sono questi ultimi che fanno la casa, in un gioco di perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità e che non devono per forza costare una fortuna per risultare sofisticati e di buon gusto.





Inside Villa Borsani Zara Home Federa da cuscino con ricamo di salamandra

Tavolino in marmo nero con base dorata

Tavolino grande ottagonale dorato



Portapiante di ferro dorato

Lampada base esagonale

Portatovaglioli a forma di lucertola



Piatto con bordo traforato

Tazza con piattino dal bordo traforato

Calice con disegni geometrici



Vaso metallico geometrico

Dosatore geometrico

Photo credits: Zara Home