Il grigio tortora è la quintessenza dell’eleganza. E, in quanto tale, rimane sempre attualissimo. Ecco come renderlo il sempreverde del design di casa



Il tortora è teoricamente una tonalità del grigio, tuttavia si dimostra anche una declinazione di un altro colore: il verde, o meglio il sempreverde.

Questa nuance è infatti un evergreen dell’arredamento più raffinato: neutra com’è, elegante e morbidissima, è la tinta che non passa mai di moda.

E come potrebbe? Sta bene con tutto! Sulle tende così come sui tappeti, alle pareti ma anche sul divano e sul letto, non c’è angolo di casa che non si sposi alla perfezione con il tortora.

Un colore che mette il buonumore perché fa pensare subito alla primavera. Senza aspettare di vedere la prima rondine in cielo, facciamo sbocciare la bella stagione nelle nostre case liberando il tortora!

Ecco 10 idee per fare volare altissimo il design di ogni stanza grazie al tortora.





Per laccare un mobile estroso



Il tortora è una nuance così elegante e neutra che ben si adatta a fluidificare le forme meno ordinarie. Se per il salotto avete scelto dei mobiletti che non vi convincono del tutto, provate a tinteggiarli usando questo colore e vedrete che l’effetto sarà raffinatissimo. Per rendere la shape del mobile meravigliosa non solo alla vista ma anche al tatto, optate per la laccatura.







Un divano che non stuferà mai

Un altro grande protagonista del salotto che a volte rischia di stufarci è il divano. Non solo elemento portante del living room ma addirittura di tutta la casa, dato che dopo il letto è il giaciglio che più ci coccola, il sofa deve essere impeccabile sotto ogni aspetto. Per quanto riguarda l’aspetto estetico, in tessuto o in pelle nella nuance tortora sarà sempre chic.







Tinta perfetta per pezzi vintage

Il color tortora calza a pennello sui mobili rètro. Dalla sedia di legno alla cornice recuperata, non c’è tesoro riciclato che non venga valorizzato da questa tinta. Una libreria con bordature a colonna sarà la tavolozza perfetta per accogliere il tortora. Le coste multicolori dei libri non cozzeranno affatto con questa cornice sobria e neutrale, così come qualsiasi altro colore e accessorio: anche sfruttando la libreria come credenza per vettovaglie e bottiglie di vino, l’effetto sarà charmant.







Un colore riposante

Il tortora è così delicato da risultare molto rilassante. Questa sua caratteristica lo rende particolarmente adatto alla zona notte: dalle tende al tappeto, dalla biancheria del letto alla poltroncina, una bedroom nella variante tortora sarà deliziosa e riposante. Il tocco non solo cromatico ma anche di originalità pura? La carta da parati in tinta. La stanza avrà un design così morbido da sembrare composta da ovatta.







Tortora minimalista

Per chi non amasse particolarmente la wallpaper, anche la parete nuda sarà la tela ideale su cui fare sbocciare il tortora. Per una camera da letto il cui filo conduttore è l’arredamento minimal, questa nuance sarà l’ideale. Richiamatela anche in alcuni elementi non invasivi del design: dal copriletto al plaid, bastano due punti dislocati nella stanza per una sinfonia di note cromatiche che ipnotizzerà chi vi abita.







Chic in cucina

Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più. Chi? Proprio lui: il tortora! Più che un ospite, questo colore fa gli onori di casa, tramutandosi subito in anfitrione. Sceglietelo come anima cromatica della cucina e avrete un effetto sia caldo sia altamente raffinato. Per mobiletti in stile vintage, con pomelli di ottone, abbinati a top di marmo e a un fascione di piastrelle in vetro-ceramica bianche, il tortora insaporirà di gusto chic la vostra kitchen.





Per un bagno di relax

Un altro ambiente in cui il tortora si sposa al bacio con il design è il bagno. Se il vostro gusto è semmai un rètrogusto, amanti come siete del sapore vintage, non c’è colore che valorizzerà di più la salle de bain. Una vasca in ghisa con i piedini, uno specchio dalla cornice arabescata, una boiserie e una vecchia sedia in ferro battuto troveranno nel tortora la veste ideale in cui presentarsi. Il bagno diventerà così non solo elegantissimo ma anche molto rilassante.







Una toilette moderna

Non solo i bagni vintage aprono le porte al tortora. Anche lo stile più moderno adora questa tinta. Sceglietela per i rivestimenti, optando per una pavimentazione a piastrelle quadrate e mattonelle in ceramica alle pareti che sfruttino proprio questo colore per dare un effetto di morbidezza. Puntate pure su forme spigolose e molto contemporanee per sanitari, lavabo e specchi, tanto ci penserà il tortora a smussare il tutto.





Il colore principe per la lavanderia

La laundry room ha un solo principe azzurro: non certo l’azzurro ma semmai il tortora. Questo ambiente, infatti, è sinonimo di bucato ma arredarlo seguendo come tema cromatico il bianco sarebbe abbastanza banale. Per dare un tocco di colore meno candido ma ben più caldo e chic, il grigio tortora è il top. Sceglietelo come tinta del mobilio, abbinandola a un bianco crema per i rivestimenti murali e al beige per i pavimenti.







Per un outdoor impeccabile

Dear dehor, j’adore! Ebbene sì: il tortora è il colore che meglio decora gli spazi esterni. Abbinato a un verde scuro, avrà un effetto così wow da fare del vostro terrazzo o patio che sia il vero focolare della casa. E se non amate il bicolore, puntate pure sul total tortora ma spruzzatelo di green touch abbondando con vasi, piante e fiori.







Cover Photo Credits: iStock Photo