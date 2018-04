Ogni stile corrisponde a precisi tratti caratteriali, anche in cucina. Il vostro qual è?

L'arredamento che scegliamo è l'inizio del racconto di noi stessi.

Gli interni della nostra casa sono infatti lo specchio di ciò che siamo perché ogni dettaglio è stato selezionato da noi secondo un preciso disegno comportamentale e ogni differenza di design, dai materiali protagonisti alle più piccole sfumature di colore, raccontano una storia.

Ogni arredo corrisponde ad un modo di essere e la scelta di un determinato stile in un contesto casalingo come la cucina esprime forse più di altri la nostra personalità.

Minimal, Country, accogliente o dal twist vintage: voli quale scegliete?





Accogliente

La cucina dei vostri sogni è quella attorno alla quale è possibile creare una perfetta atmosfera di conivialità, anche nel momento che precede il vero e proprio pasto. Amate ospitare persone, farle sentire a casa tra le mura della vostra casa e prendervi cura di loro dedicandovi il vostro tempo. I materiali, caldi e avvolgenti, sono protagonisti e l'ambiente è sempre luminoso e pieno di calore. E non parliamo solo di quello che esce dal termosifone.

Photo Credits: Marchi Cucine





Ecosostenibile

Siete accorti, sempre politically correct e profondi sostenitori dell' ambiente. Pensate in grande e guardate sempre al di là della finestra, perché voi odiate non restare al passo con i tempi. Il design della vostra cucina è quindi innovativo ed ecosostenibile, ma soprattutto all'avanguardia come voi.

Photo Credits: Valcucine





Minimal ma funzionale

Siete sofisticati ed eleganti, con una struttura mentale ben precisa anche quando si parla di creatività. Siete dei veri maniaci del dettaglio, e ne scegliete ognuno, anche il più piccolo, con cura e intelligenza. La vostra è una cucina bella da contemplare.

Photo Credits: Mobilturi





Country

Spazi ampi e aerosi, per soddisfare le esigenze di anime dalla indole pacata e tranquilla. Amate la natura e l'ambiente esterno in generale, e la vostra cucina parla al presente con uno sguardo sempre rivolto verso il passato.

Photo Credits: Scandola





Nordica

Amate il bello, il creativo, l'accoglienza e la semplicità. Il vostro stile in cucina è decisamente senza tempo, fatto di linee semplici che incontrano materiali naturali con predilizione per il legno e la luce naturale.

Photo Credits: Ikea





Vintage

Il vostro animo è romantico, discreto, elegante e sognatore, ma soprattutto sensibile. Questo stile racconta luoghi morbidi, accoglienti, capaci di trasmettere amore e forti sensazioni di relax e positività. Starvi accanto è un piacere per occhi e anima, starvi accanto nella vostra cucina diventa sublime.

Photo Credits: Marchi Cucine