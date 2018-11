Forme, cornici, dimensioni e geometrie. Gli specchi sono decorazioni multiformi e svolgono funzioni da non sottovalutare. Vediamo qualche modello offerto da Maisons Du Monde, perfetti per ogni stile

Lo sappiamo ormai tutti, ma noi non ci stancheremo mai di tessere le lodi delle magiche funzioni che può assumere uno specchio. Da sempre utilizzato per ingannare occhi e mente, quando si tratta di arredare lo specchio può creare gli effetti più sorprendenti: può allargare una stanza, aggiungere luce o simulare spazi lì dove non ce ne sono.

Oltre a queste funzioni specifiche, gli specchi sono senza ombra di dubbio elementi decorativi non indifferenti. Con cornici, forme e pattern diversi lo specchio può facilmente trasformarsi nell’elemento centrale del vostro decor.

Per districarsi in questo magico gioco di specchi e trovare quello più adatto al proprio stile, ecco una selezione di modelli di Maisons Du Monde.





Delicatezza contemporanea

Per bilanciare la durezza della superfice riflettente, optare per forme più morbide può rivelarsi una soluzione di estrema eleganza. Lo specchio EMMY, con la sua forma perfettamente circolare e i suoi delicati profili ramati, si adatta ad ogni ambiente aggiungendo raffinatezza in tutta semplicità.

Riflessi rustici

La semplice forma rettangolare, con una cornice in legno grezzo, rende lo specchio PERRINE adatto ad ogni stile, ma la sua autenticità si sposa alla perfezione con ambienti rustici e genuini.

Magiche geometrie

Gli specchi sono tra gli elementi decorativi più versatili, in grado di creare illusioni ottiche e motivi interessanti. Il pattern dello specchio IVY, un mosaico geometrico di specchi, trasformerà la parete nel vero punto focale.

Maestosa tradizione

Tra romanticismo e regalità, con la cornice in modanature dorate o grigie, lo specchio VICTOIRE è quello che ci vuole per dare carattere a una stanza. In perfetta sintonia con un decor classico, ma da provare anche in intrigante contrasto con un arredo moderno.

A tutto tondo

Gli specchi possono aggiungere dimensione all'ambiente, ma volendo portare questo effetto all'estremo perchè non affidare il compito al particolare VENDOME, dal vetro convesso, per un tocco davvero originale.

Originalità scandinava

Chi apprezza la purezza dello stile scandinavo non potrà non amare lo specchio ERIKSEN, in legno faggio, e le sue linee pulite. Il dettaglio che dona un tratto originale alla semplicità nordica è la sua particolare struttura a trapezio.

In tre è una festa

Quando decoriamo con gli specchi un modo per aggiungere un tocco di stile è accostarne più d'uno. Gli specchi MADIUN, dalle forme estremamente particolari e dalle cornici dorate, contribuiscono a creare un'atmosfera esotica e singolare.

Country romantico

La cornice e la quadrettatura in pino bianco dello specchio ST MARTIN vanno a braccetto con un decor all'insegna del country chic. In più, se posato direttamente a terra, le sue dimensioni permettono di creare quell'effetto di ampliamento spaziale.

Specchio di fabbrica

Per un effetto "finestra" o semplicemente per dare luce all'ambiente, l'imponente specchio CARGO riflette l'essenza dello stile industriale grazie alla cornice in metallo nero invecchiato.

Rispecchiare la natura

Per chi non perde occasione di introdurre elementi naturali nel proprio arredo, lo specchio WILD è un pezzo da non perdere. La cornice in vimini intrecciato e la forma rotonda donano un senso di pace e relax senza pari.