Siete alla ricerca di idee originali e moderne per il vostro salotto? Ecco i suggerimenti che non vi sareste mai aspettati di ricevere

Vi sembrerà strano ma per trasformare il vostro salotto in un soggiorno moderno non vi servirà così tanto tempo. Con pochi e semplici accorgimenti sarete in grado di rinnovare i vostri spazi, che non saranno mai stati così suggestivi.

Un salotto moderno accoglie palette che si ispirano alla natura, materiali naturali come il legno, la pelle, ma anche il velluto.



Segue forme morbide e spesso associa elementi contemporanei con dettaglio retrò, per creare un perfetto mix di stili. Potrete pensare di sedurre con dettagli macro come piante o tappeti supersize, di accogliere con eleganza attraverso un divano di velluto, oppure di rendere lo spazio suggestivo dipingendo le pareti di blu.

Ecco i nostri suggerimenti per rendere il vostro salotto più moderno che mai.





Moderno ma dal sapore retrò

Il vostro salotto moderno sembrerà ancor più contemporaneo con la giusta dose di vintage. Scegliete un divano dalle curve retrò, un tavolino basso in vetro e una seduta di design all'ultimo grido. Mix and match per un risultato molto più moderno del previsto.





Dettagli da togliere il fiato

I dettagli fanno la differenza, soprattutto se sono supersize. Una pianta maxi all'interno del vostro salotto renderà lo spazio più moderno e accogliente, dilatando anche lo spazio verso l'esterno. Scegliete il vaso più grande che c'è e posizionatelo accanto a una fonte di luce naturale, come una finestra o una porta finestra.





L'angolo lettura (di design)

Se il vostro salotto lo consente in termini di spazi scegliete l'angolo più pulito, create una nicchia per i libri più preziosi, optate per una chaise longue in pelle e godetevi il vostro angolo lettura moderno.





Pareti scure a contrasto

Quello delle pareti scure come il blu polvere, l'ottanio e il melanzana è un trend ormai diventato irresistibile, soprattutto nelle case contemporanee. A noi piace ancor di più se a contrasto con i complementi che arredano il contesto.





Il divano in velluto (blu)

Anche questo è diventato un inguaribile must-have e illumina gli interni più moderni e prestigiosi. Dipingente ed arredate il salotto interamente con la palette dei bianchi e grigi e posizionatevi al centro un divano in velluto blu. Non c'è niente di più irresistibile.





Parquet a spina di pesce

Anche il pavimento può essere un importante elemento per rinnovare il vostro salotto, e renderlo sempre più moderno. Il parquet resta la nostra prima scelta e quello che più di tutti da un tocco moderno al salotto è quello a spina di pesce, straordinario se accostato ad elementi di design contemporaneo.





Ambienti accoglienti

Il salotto moderno perfetto? E' un open space, naturalemente. Aprite ogni spazio che potete, eliminate i muri superflui e diffondete così più luce possibile all'interno della vostra casa. Gli spazi ampi più conviviali, suggestivi, accoglienti e naturalmente moderni.