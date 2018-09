Siete alla ricerca della postazione di lavoro perfetta? Ecco 10 ispirazioni che non vi faranno pentire di essere tornati a casa dalle vacanze

Avete già scelto l'arredamento della vostra postazione di lavoro casalinga? La carta da parati, la scrivania, il lampadario e la libreria? È importante dare vita a un luogo che sia per noi particolarmente ispirazionale, per non perdere la concentrazione e dare sempre il meglio di noi stessi.



Ecco 10 ispirazioni che vi faranno battere di nuovo il cuore.





L'eleganza del vintage

Sedie in ferro battuto, un vecchio tavolo da lavoro e un paio di lampade sospese decisamente retrò decorano il sottotetto di un'abitazione, per ricreare il perfetto angolo di lavoro casalingo.





Un piano tutto per te

Immaginate di avere un piano, magari un piccolo soppalco, da dedicare interamente a voi stessi, alla vostra postazione da lavoro, alla vostra libreria. Decoratelo con i dettagli che più vi rappresentano e godetevi uno spazio tutti per voi.





Into the wild

Per i veri amanti del pollice verde questo è lo studio ideale dove far crescere le proprie idee - e non solo. Vi sembrerà di essere all'aria aperta a stretto contatto con la natura, eppure non avrete mai abbandonato le mura di casa.





Un po' vintage un po' contemporaneo

Se avete voglia di un bel mix di stili sempre vincente, accogliete qualche pezzo vintage intramontabile come un vecchio tavolo da lavoro in legno accostato alla più moderna sedia di design da scrivania.





Con lo sguardo al di là della finestra

Romantico e onirico, l'ufficio in questione vuole la scrivania come continuazione del davanzale della finestra, dalla quale contemplare la vita al di là del vetro in cerca di nuove idee e ispirazioni.





Suggestivo stile nordico

Lo stile nordico seduce anche i più scettici ormai, con la sua pulita eleganza. Il contesto è total white, i dettagli contemporanei e una cascata di verde ornamentale rende l'atmsofera decisamente dreamy.





In libreria

L'idea di rinchiudersi a lavorare nella propria libreria personale è straordinariamente chic. La postazione può essere abbastanza classica, tappeto incluso, e l'eleganza dei dettagli farà la differenza.





Sì al nero

Il nero può rivelarsi la tonalità ideale per alienarsi dalla routine quotidiana e restare soli con i propri pensieri e le proprie idee. Scegliete un tappeto importante, possibilmente chiaro, e dettagli rigorosamente dal twist francese.





In mansarda

La mansarda renderà il vostro ufficio ancor più intimo di quanto lo desideriate, di default. Si tratta dell'ultima stanza della casa, la più protetta, quella più vicina al cielo. Mantenete la testa fra le nuvole e sognate.





Parete lavagna

Per un "back to work" che si rispetti occorre prestare attenzione ai dettagli, come ad esempio ad una intera parete lavagna o più semplicemente ad una lavagna da muro. Vi farà davvero sentire ancora come a scuola.





