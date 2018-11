Ecco 15 idee regalo di design che faranno felice qualsiasi vostra amica. Dal portagioie alla toeletta, incanterete tutte



Un pensiero che fa sempre piacere a un'amica è un oggetto per la casa: dal vaso ai cuscini fino alla lampada da tavolo e allo specchio, sono tante le idee regalo per sorprendere le amicizie femminili decorando i loro focolari.



Volete deliziare tutte? Scegliete pezzi di design che diano un tocco raffinato alle loro stanze del cuore, sia a Natale sia per tutto il resto dell'anno.

Ecco una lista di accessori per la casa e di chicche di design ideali come regalo natalizio da fare a un'amica del cuore: 15 idee firmate ed eleganti, tutte a meno di 150 euro.





Regali di Natale di Design per le amiche Renna decorativa in legno per parete di Moustache. Euro 79,00 su Yoox.com

Vaso-contenitore in plastica Shibuya di Kartell, disegnato da Christophe Pillet. Euro 111,00 su designrepublic.com

Lampada con base a specchio di Zara Home. Euro 99,99 euro



Sgabello blu navy con gambe in metallo dorato di Maisons du Monde. Euro 42,99

Lampada da tavolo con paralume in acciaio laccato di IKEA. Euro 34,95

Portariviste metallico Magbag di Maze disegnato da Malin Lundmark. Euro 69,00 su finnishdesignshop.it





Statuetta di porcellana a forma di pappagallo. Euro 46,00 su Yoox.com

Portagioielli Trigem di Umbra. Euro 18,99 su westwingnow.it

Specchio da tavolo Flip Mirror di Normann Copenhagen, disegnato da Javier Moreno. Euro 93,75 su designrepublic.com





Federa con paillettes Vanity di Magma. Euro 22,99 su westwingnow.it

Cesto intrecciato con coperchio di Zara Home. Euro 59,99



Supporto da appendere Daniel n°3 di Compagnie per vaso da fiori in acciaio dorato. Euro 105,01 su madeindesign.it



Toeletta bianca Joséphine di Maisons du Monde. Euro 150,00

Canvas con cornice color alluminio e soggetto mandorlo in fiore Björksta di IKEA. Euro 39,95

Lavagna perforata di Design Letters per messaggi, liste della spesa e cose da fare. Euro 110,00 su finnishdesignshop.it



Con ciascuna di queste 15 idee regalo non entrerete soltanto nelle case delle vostre best friend forever ma anche nel loro cuore. Cosa aspettate allora?