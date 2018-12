Come si presenta un pacchetto è importantissimo per la buona riuscita del regalo. Ecco la top ten di idee per confezionare pacchetti stupendi



Il pacchetto non è meno importante del regalo che contiene.



Della serie “anche il biglietto da visita conta” (a volte più del curriculum), la legge dell’estetica non cambia nemmeno a Natale.

Per presentare al meglio i vostri presenti, confezionateli in maniera impeccabile. Come? Seguendo il vostro istinto, la vostra innata creatività e dando sfogo alla fantasia.

Basta pochissimo per esprimere un sentito augurio anche nel packaging natalizio.



Se volete seguire dei consigli a garanzia di pacchettini meravigliosi, ecco 10 idee originali da cui trarre spunto. Ma metteteci anche un pizzico di vostro estro e vedrete che non sbaglierete!







1. Dolci pacchetti

Per un regalo che sappia di dolcezza nel vero senso del termine, integrate nel packaging un dolcetto dal retrogusto natalizio: un biscotto allo zenzero o un candy cane renderanno il pacchetto letteralmente delizioso.





2. Cera lacca

Se volete un taglio elegantissimo per i vostri pacchi, la cera lacca saprà infondere lo charme che state cercando. Nei colori tradizionali (e perfetti per il Natale) tipo il rosso così come nelle tinte preziose (dalla dorata a quella argentea), il bollo di cera lacca con impresso un logo, un disegno o le vostre iniziali sarà il non plus ultra dello charme.





3. Raffinatezza total black

Anche in materia di packaging, il nero non si smentisce mai: elegantissimo e impeccabile, saprà dare a un pacchetto la giusta estetica. Se ne volete alleggerire l’effetto troppo austero, fatevi aiutare da un rametto di vischio o da qualche foglia.





4. Note natalizie

Anche la carta musicale si presta particolarmente per assemblare pacchetti eleganti e mai banali. Nessuna nota dolente per i regali la cui carta integra pentagrammi e spartiti, anzi: non c’è occhio (e nemmeno orecchio) che non saprà apprezzare l’idea.





5. Musicale

Se volete davvero rendere un pacchetto apprezzabile anche a livello sonoro, non limitatevi agli spartiti da usare come carta. Puntate su dettagli sonori come le campanelle, i sonagli e tutto ciò che emette suoni che ben si sposano con il clima natalizio.





6. Lettering

Per personalizzare un pacchetto, potete farvi aiutare dalle lettere dell’alfabeto tridimensionali. Scegliete tra tesserine di Scarabeo, piccoli tasselli di puzzle o quadratini di legno su cui incidere a caldo la letterina con un pirografo. E potrete anche sostituire il biglietto, scrivendo il nome del destinatario del regalo direttamente sul pacco grazie al lettering.





7. Pacchetto fotografico

Quale migliore decorazione di una fotografia stampata, da infilare come biglietto o anche solo come dettaglio creativo? Per un effetto un po’ vintage, il formato ideale è quello della Polaroid. Scegliete dei soggetti fotografici che siano simbolici per chi riceverà il pacchetto così non dovrete aggiungere nemmeno il nome.





8. Carta di giornale

Non storcete il naso perché non si tratta affatto di un ripiego da ultimo minuto! La carta di giornale usata per avvolgere i pacchetti può essere davvero molto chic. Basta scegliere una cellulosa di buona qualità, con stampate lettere dal font raffinato o anche foto patinate ma non troppo. Il risultato saprà essere più raffinato di molta carta da regali nata appositamente per questo scopo.





9. Pompon pop

Per pacchetti più giocosi e altamente allegri, integrate pompon o nappine colorate. Un arcobaleno di nuance accese si adatterà bene a una carta dal colore neutro, come il beige tipico della carta da pacchi. Oltre ad appagare il senso della vista, la morbidezza dei pompon sarà piacevole anche al tatto.





10. Decori naturali

Se invece non volete sbagliare mai, decorate con del verde fresco. Un rametto, una fogliolina o qualche bacca daranno quel tocco green che è una garanzia di raffinatezza. Per essere perfettamente a tema Natale, infilate nei nastri i protagonisti di stagione: un rametto di vischio, di pino o di abete saranno il top!





Cover Photo Credits: iStock Photo