Dalle mensole e gli scaffali a vista alle soluzioni intelligenti e salvaspazio, ecco tutte le ispirazioni più belle e geniali per la vostra cucina dalle piccole dimensioni

Progettare ed arredare una cucina è sempre una sfida, ma quella più dura e importante tra tutte è senza dubbio gestire piccoli spazi e tanti mobili e accessori da disporre.



Il rischio di ottenere un cubicolo angusto e disordinato senza i giusti accorgimenti è infatti molto alto, ma prima che possiate gettare la spugna, date uno sguardo qui sotto, ci pensiamo noi a darvi una mano.



Dalle mensole e gli scaffali a vista per arredare in verticale alle soluzioni intelligenti e salvaspazio, ecco allora 9 idee originali di cui vi innamorerete all’istante per arredare la vostra piccola cucina. Pronti a rifarvi gli occhi?







1. Una cucina incorniciata

In presenza di spazi molto piccoli, una soluzione che inganna l’occhio è quella di “incorniciare” i mobili e le pareti della cucina dipingendo il contorno con un colore a contrasto. Attenti solo a evitare il disordine, pena una stanza caotica e poco funzionale.









2. In verticale

Se lo spazio intorno al perimetro della cucina scarseggia, meglio puntare su quello in verticale. Sì allora a mensole e scaffali a vista così come binari sui quali appendere tazze, pentole e utensili da cucina. In questo modo non solo ottimizzerete lo spazio intorno a voi ma otterrete anche un risultato finale piacevole alla vista.









3. Piccolo e rotondo

In uno spazio ridotto, tavolo e numero di sedie vanno ridimensionati. Per non sentire la mancanza di un tavolo grande, è consigliato puntare su uno piccolo e rotondo che richiede meno spazio e permette di ospitare più persone rispetto ad un tavolo quadrato. Il consiglio bonus? Considerate sempre mobili con piani allungabili o pieghevoli da riporre quando non sono in uso.









4. Total white

La stanza che ospita la vostra cucina è davvero molto piccola? Giocate d’astuzia e puntate su mobili e accessori total white così da renderla più luminosa e ariosa in un solo colpo.









5. Il tocco colorato

Se siete invece amanti dei colori, potrete sempre divertirvi a giocare con i contrasti: un piccolo particolare dalle tonalità accese è infatti in grado di far percepire le dimensioni della vostra cucina più grandi a patto che le superfici siano minimal e dalle linee pulite.









6. Piani e dispense estraibili

Quando lo spazio scarseggia, niente di meglio di armadi, cassetti e superfici estraibili per non rinunciare a nulla in cucina e conservare con astuzia. Sì allora alle dispense a muro e a taglieri e piani da lavoro che si sfilano e che possono essere riposti quando non vengono utilizzati.









7. Superfici multitasking

Avere una cucina piccola significa anche e soprattutto giocare d’astuzia. Una mensola lungo la parete, meglio se fornita di cassetti, può per esempio rivelarsi la postazione ideale per fare colazione o consumare uno snack non rinunciando così anche a dello spazio extra per conservare accessori e utensili.







8. Effetto trompe-l’oeil

La parete antischizzo dietro il piano cucina è un ottimo alleato per aiutarvi a creare spazio extra nella camera. Niente di meglio infatti dell’incorporare uno specchio per creare una piacevole illusione ottica e far sembrare improvvisamente la vostra cucina più grande.









9. Tavolo e panca

Per sfruttare gli angoli della camera e salvare spazio al centro, la panca è la soluzione perfetta e decisamente multitasking da abbinare al vostro tavolo. Quando non viene utilizzata per consumare i pasti funziona infatti anche come area salotto e risulta molto utile per altri momenti di vita quotidiana.







Cover photo credits: IKEA