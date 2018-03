Dai tappeti agli adesivi murali, bastano pochi escamotage per personalizzare un’abitazione non di proprietà, rendendola specchio della propria anima e Home Sweet Home a tutti gli effetti



Una casa in affitto non deve essere un ambiente estraneo al nostro io interiore, anzi: benché le mura non ci appartengano sulla carta, bisogna fare in modo che il focolare che arde tra le pareti sia alimentato dalla fiammella di chi vi abita. Perché una casa, come del resto qualsiasi ambiente, è di chi ci vive dentro.

Per far sì che l’anima che vi risiede fiorisca visibilmente su ogni mattone, ci sono tanti trucchi che esulano dall’arredamento di tipo invasivo e dalle modifiche strutturali importanti: bastano pochi accorgimenti per personalizzare al meglio gli interni e migliorare così la casa in affitto. Rendendola inoltre ancora più nostra, specchio fedele della propria personalità.







Adesivi murali

Per dare una rinfrescata alle pareti di casa, la wallpaper sarebbe troppo invasiva: optate semmai per gli adesivi murali, perfetti per personalizzare un ambiente senza modificarlo né strutturalmente né in maniera esageratamente marcata. Con i tanti wall sticker disponibili, avrete l’imbarazzo della scelta.

Photo Credits: Amazon.com/I-love-Wandtattooo WAS





Optate per i tappeti

Anche le pavimentazioni non si possono toccare sensibilmente se siete in affitto. Tuttavia l’escamotage per personalizzare i rivestimenti della casa c’è e va sotto l’etichetta di carpet: con i tappeti potrete camuffare in maniera smart le piastrelle che non vi vanno a genio, inoltre darete un soft touch all’ambiente che ne aumenterà il calore.

Photo Credits: hm.com





Sbizzarrirsi con i quadri

Quadri a tutta parete, disseminati ovunque per personalizzare al meglio le mura di casa: ecco una soluzione pratica ed esteticamente impeccabile. Se le pareti non sono fresche di bianco, camuffate pure i punti più critici con un bel trittico di cornici, scegliendo magari il green come soggetto da immortalare. Il design della stanza riceverà una rinfrescante boccata d’ossigeno.

Photo Credits: leroymerlin.it





Il fascino indiscreto delle tende

Fate della tenda il sipario di casa, optando per materiali ricchi di personalità (ad esempio il velluto) oppure per una tavolozza cromatica così caleidoscopica da far sbocciare un’allegria da standing ovation. Con tende particolari, l’intera stanza si ammanterà di fascinoso appeal.

Photo Credits: ikea.com





Librerie ariose

Un mobile che viene spesso venerato come vero e proprio totem di casa è la libreria. In un’abitazione in affitto non può mancare: must di arredamento qual è, vi permetterà inoltre di personalizzare una parete con il vostro mondo impilato dentro. Non esagerate con l’esposizione di trofei e souvenir, mantenendo un’armonica greca spaziale di pieni e vuoti che renderà l’interior più arioso.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





Specchio, specchio delle mie brame

Posizionare uno specchio sulla tal parete allargherà la stanza in maniera davvero incredibile. Vera e propria finestra su un mondo speculare, la specchiera creerà un’illusione ottica che giocherà a vantaggio della dilatazione spaziale. Inoltre il decor si arricchirà del soggetto più personale di cui disponete: voi stessi, ritratti e incorniciati dal mirror.

Photo Credits: urbanoutfitters.com





Scrittoio o coiffeuse?

Dipende dagli animi: chi al Caro diario preferisce il Caro rossetto, opti per la toeletta. I grafomani, invece, abbraccino pure lo scripta manent dell’office desk, preferibile al cipria volant della pettineuse.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





Separé

Per supplire all’impossibilità di fare opere di muratura ex novo, considerate la praticità delle pareti scorrevoli. Chi non le apprezzasse come soluzioni divisorie, si affidi alla discretezza del paravento: light wall per eccellenza, unirà la comodità al fascino del mistero di matrice esotica.

Photo Credits: ikea.com





Vasi

Un elemento ornamentale capace di cambiare radicalmente l’aspetto degli interni è il vaso. Sceglietene tre, quattro ma anche sette od otto, l’importante è che strabocchino personalità. Con lo stelo giusto calato dentro, il fascino del vostro vaso diventerà irresistibile. Se volete dare un tocco di luce, aggiungete anche qualche candela: scalderanno ulteriormente l’atmosfera del focolare.

Photo Credits: urbanoutfitters.com





Bacheche ornamentali

Un altro escamotage che unisce in sé praticità ed estetismo è la bacheca. Posizionata sopra lo scrittoio, di fianco al frigorifero, in salotto o addirittura accanto alla vasca da bagno, sarà la ramificazione perfetta su cui attaccare idee appena sbocciate o messaggi d’amore indirizzati alla vostra dolce metà. Che spesso è proprio lei: la Sweet Home.

Photo Credits: maisonsdumonde.com