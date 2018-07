Siete pronti ad organizzare la cena dei sogni in una notte di mezza estate? Ecco qualche idea originale da copiare subito



Spazio a creatività e a buon umore, questo è il momento di esprimere tutto ciò che di bello c'è in noi. La vostra tavola delle feste non è mai stata così allegra come in estate, dove tinte cromoterapiche sfumano l'una nell'altra e i dettagli si fanno così preziosi e giocosi.

Dai tropici al Marocco, dagli agrumi alle peonie, la vostra fantasia sarà libera di andare alla ricerca del tema che più caratterizza la vostra personalità, per permettervi di ricreare proprio dentro alle mura di casa uno spazio tutto vostro. Per iniziare con il piede giusto provate a individuare un tema decorativo di partenza, attorno al quale andrete a costruire l'intera struttura della vostra tavola.

Ecco dieci ispirazioni, le nostre, dalle quali prendere spunto.





Stile tropicale

Ispirata allo scenario naturalmente lussureggiante dei tropici, questa tavola in fiore è una miscela di trame e colori cromoterapici che vi porterà ad assaporare atmosfere vacanziere senza mai abbandonare le mura di casa.





Picnic strutturato

Per sbalordire i vostri ospiti vi occorrerà creare un contesto suggestivo ed elegante, e solitamente i picnic al tramonto lo sono sempre. Addobate a festa una lunga struttura in legno adagiata su un grande tappeto e non dimenticatevi di lasciare sopra ai cuscini che fungeranno da sedute una corona di fiori per tutte le donne.



Tavola rustica

Questo scenario ci ricorda la domenica con la nonna, quando la tovaglia era a quadrettoni ed immancabili erano un piatto di pomodori freschi ed un mazzolino di margherite. Elementi semplici ma autentici, per una tavola fresca e accogliente come quella di casa.





Piatto o centrotavola?

Piatto e centrotavola, perché no! Posizionate al centro un lungo tagliere in legno sul quale adagiare l'aperitivo, così che sia disposto sulla tavola per decorarla e nello stesso tempo per addolcire i palati degli ospiti.





Come nel deserto

Create una composizione magnifica con un cactus come protagonista e decorate la vostra tavola con una palette color sabbia e dettagli ramati oppure ocra. Un contesto immacolato ed elegante, semplice ma sofisticato, delicato ma decisamente suggestivo.





In fondo al mar

Una tavola comune ma sempre scenografica è quella a tema marino. Potremmo pensare di eliminare (quasi del tutto) la palette acquamarina per concentrarci sulle divertenti nuance dei fondali esotici, dove il corallo più acceso sfuma all'arancio candito e le conchiglie più belle brillano di una luce maestosa.





Agrumi e peonie

Una tavola delicata ma dal carattere deciso, dove la dolcezza delle peonie accolglie i commensali con eleganza e la vivacità degli agrumi porta in tavola una vera e propria dichiarazione di allegria.





Una distesa di micro piante grasse

A noi le piante grasse fanno impazzire, soprattutto se sono piccole ma numerose. Addio bouquet infiniti di fiori freschi, noi al centro della tavola vogliamo posizionare una lunga distesa di piantine di diverso genere e dimensione, quasi come fossero state posizionate senza cura alcuna. Una candela bianca in qua e là e il gioco è fatto.





Un bel buffet

Addobbate un tavolo in legno con fiori di campo in vasetti audaci e una distesa di deliziosi piatti perfetti per far venire l'acquolina in bocca. Disponete il tutto in più altezze, così da creare movimento sulla tavola. Non è sbagliato posizionarlo sotto a un albero se ce ne fosse la possibilità, perché sui rami di quest'ulitmo potreste appendere qualche vaso con candela a illuminare la tavola.





Ispirazione marocchina

Una tavola ispirata alla bellezza del Marocco, dove l'atmosfera si fa densa e lussuosa, le fantasie damascate vestono i tessuti di ricercata eleganza e le palette vivaci si fondono insieme in una perfetta armonia.





Cover Photo Credits: iStock Photo