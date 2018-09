Globetrotters appassionati d'arredamento? Ecco 8 idee di home decor pensate apposta per voi

Sì, viaggiare. Che sia con la mente, con l'anima, con il cuore, oppure con una valigia piena di sogni e una manciata di buoni propositi. Un viaggio è musica per l'anima e noi vogliamo far entrare quest'atmosfera tra le mura di casa, decorando gli interni con le mappe.

Roma, Parigi, New York, Berlino, oppure la cartina geografica del mondo, a voi la scelta. Potrete posizionare la cartina di Londra in camera da letto, e magari quella di San Francisco in sala da pranzo. Potrete sostituire l'abatjour con un mappamondo luminoso, o addormentarvi tracciano nella mente l'itinerario per il vostro prossimo viaggio.

Ecco la nostra selezione di idee per non smettere mai di viaggiare, per continuare a sognare ad occhi aperti alla scoperta di luoghi lontani non ancora esplorati.







1. Mappa supersize

Una maxi mappa sullo sfondo è sicuramente una delle soluzioni più suggestive. A noi piace (anche di più) colorata, abbinata magari ad un contesto che ripropone la stessa palette.





2. Sentirsi piccoli

Anche i più piccoli hanno voglia di esplorare, forse anche con una maggiore dose di curiosità rispetto agli inquilini più grandi. Lasciate che scoprano la vastità del mondo e le sue sfumature, così che possano ricordarsi un giorno di aver sempre saputo esattamente dove fosse la città che staranno visitando.





3. Una cornice preziosa

Scegliete la vostra città del cuore e incorniciatela con la cornice più bella e preziosa che avete trovato all'ultima mostra dell'antiquariato. Posizionatela dietro al letto, come fosse essa stessa la cornice dei vostri sogni.





4. Collezionando mappamondi

Noi siamo inguaribili amanti dei mappamondi, ma collezionarli è da veri intenditori. È bello pensare ad una libreria che accolga i più belli, da esporre come fossero essi stessi parte integrante dell'arredamento.





5. Carta da parati

Se vi piace fare le cose in grande allora la carta da parati con una maxi cartina geografica è quello che fa per voi, soprattutto in camera da letto. Vi sembrerà di addormentarvi nella famosa Galleria delle Carte Geografiche del Vaticano, uno straordinario luogo di delizie.





6. Come sfondo dell'ufficio casalingo

Se il vostro ufficio non abbandona le mura di casa allora create come sfondo attraverso il quale osservare il mondo, così potrete girarlo tutto con lo sguardo alla ricerca delle idee più innovative e contemporanee da sviluppare.





7. Il nero non è mai stato così romantico

Non è romantico addormentarsi sotto a piccole luci che illuminano il mondo? Vi sembrerà di contemplare il cielo stellato ogni volta che le spegnerete prima di addormentarvi.





8. Un tocco bohémien

Gli amanti dello stile retrò sicuramente posizionerebbero la cartina del proprio cuore accanto alle proprie passioni, come ad esempio una libreria oppure uno strumento musicale. Musicisti questa suggestiva soluzione è per voi, che vi ritroverete a comporre la vostra musica camminando con la mente per le vie delle città del mondo.





Cover Photo Credits: iStock Photo