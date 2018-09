Quando anche un solo elemento basta a portare nuova luce ad un ambiente: ecco qualche ispirazione semplice ma geniale per la vostra cucina bianca

Se siete fan del minimalismo o amanti della luce e degli ambienti chiari è molto probabile che abbiate o sognate anche una cucina bianca. Intramontabile, facile da inserire in qualsiasi tipologia di casa e utilissima per rendere gli spazi più ampi giocando con la luce, comporre un ambiente da giorno immacolato ha risvolti e varianti praticamente infiniti, ma cosa fare quando ci si annoia un po’ di tutto quel bianco?



A volte basta anche un solo elemento per rendere uno spazio interessante: che si tratti di una texture, un colore a contrasto o i giusti accessori, non c’è niente di più semplice che rinnovare il luogo dedicato ai piaceri del palato declinato in una tonalità candida e omogenea.



Qui di seguito allora, ecco per voi cinque idee differenti e originali per ravvivare la vostra cucina bianca senza troppi sforzi e rimanendo in un budget più che ragionevole.





1. Punta sulle piastrelle

Quando si dice unire l’utile al dilettevole: le piastrelle (o i piccoli mosaici) posizionate in prossimità di lavabo e fornelli non solo aiutano a mantenere intatto il candore del muro, ma creano un motivo differente e originale che ravviva decisamente il bianco assoluto della cucina.



2. L'isola colorata

Se preferite spezzare con una nota di colore, fatelo nei posti meno scontati: ad una parete o un accessorio, preferite allora delle nicchie con tonalità brillanti oppure, come in questo caso, puntate tutto sull’isola. Spiccherà bella e solitaria in un calmo mare bianco.



3. Legno di recupero

Quanto agli accessori, per mensole e tavoli optate per il legno. Rigorosamente recuperato o direttamente dall’officina del falegname, preferitelo in dimensioni massicce, grezzo e robusto, in perfetto contrasto con la luminosa perfezione dell’ambiente bianco.





4. A vista

Un’altra idea per stemperare il candore di una cucina bianca è sicuramente quella di “sporcarla” con forme e colori di complementi e accessori. Riempite le pareti vuote di nicchie e mensole in legno e divertitevi a posizionarvi piatti, stoviglie e piante, per un tocco eclettico e di impatto. Anche i binari in metallo con pentole e padelle a vista rendono in men che non si dica l’ambiente diverso e meno scontato.



5. Spezza con le lampade

Le lampade appese al soffitto sono un’occasione ghiotta per spezzare il bianco della cucina. Preferitele allora asimmetriche, di grandi dimensioni, con rivestimenti di materiali particolari e in ogni caso fuori dagli schemi per personalizzare l’ambiente con carattere e vivacità.





Cover Photo Credits: cucina «Liberamente» di Scavolini