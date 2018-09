Certo, le cornici sono una soluzione comoda e ormai relativamente economica per appendere la nostra arte, ma se cercate qualche modo originale per esporre le vostre stampe e poster preferiti, ecco qualche idea che fa al caso vostro

Nell'arredare casa arriva sempre il momento dei tocchi finali e una delle cose più complesse e cruciali da affrontare è la decorazione delle pareti.

Animare le mura del nostro appartamento con stampe e poster che esprimano la nostra personalità è però anche una delle parti più divertenti, se si hanno gli strumenti giusti. Usare delle cornici è forse la soluzione più immediata, ma a volte rischiano di appesantire le pareti e di risultare poco originali.

Di alternative ce ne sono tante, più flessibili e creative, per dare un look più casual (ma comunque ordinato) alla nostra arte.





Old School

Perfetta per le stampe più grandi, questa soluzione ha un'anima vintage che rimanda ai vecchi tempi tra i banchi di scuola. Facile DIY per i più pratici, ma facilmente reperibile in varie dimensioni, darà un tocco minimal ma elegante alle vostre pareti.







Clip

Siamo abituati ad usarle in ufficio o a casa, ma le clip in metallo sono un modo semplice ed estremamente economico per appendere i nostri poster. Qualche chiodo et voilà, delle pareti industrial chic.





Arte fluttuante

Per un minimo impatto considerate l'idea di inserire il vostro poster tra due sottili lastre trasparenti, che daranno alle vostre pareti un look leggero e moderno.





Oltre l'armadio

Ci sono due tipi di persone: quelle che non hanno mai una gruccia libera, e quelle che ne hanno fin troppe. Se rientrate in quest'ultima categoria potete utilizzare quelle che vi avanzano per appendere la vostra stampa preferita. E quando vi siete stufati, sostituirla è un attimo.





Galleria d'arte

Per gli appassionati d'arte contemporanea quello che ci vuole è una vera e propria esposizione. Adibite un angolo del vostro appartamento a galleria d'arte, con poster e stampe posizionate su piccoli cavalletti o vere e proprie impalcature.





Cover Photo Credits: iStock Photo