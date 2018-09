Chi non vorrebbe una casa inondata di luce naturale? Per migliorare la vivibilità degli ambienti domestici, proviamo a mettere in campo 5 semplici strategie.

Il desiderio di poter vivere in ambienti pieni di luce nasce da esigenze di tipo emotivo, funzionale ed igienico: in una casa poco luminosa - e areata raramente - possono insorgere problemi legati al cattivo odore o alla formazione di muffe e, soprattutto, si tende a provare con più facilità sensazioni di malessere.

Sono molte le accortezze alle quali ricorrere per ovviare alla scarsità di luce in ingresso e migliorare il livello di gradevolezza degli spazi indoor.

Tra le comuni ed economiche senza dubbbio si colloca il ricorso agli specchi - purché posizionati al posto giusto! - o la scelte piastrelle riflettenti, molto utili quando si è alle l'arredamento di una casa buia o di un bagno privo di finestre.

1. Ampie vetrate interne

Sostituire un tramezzo con una vetrata interna: ci avete mai pensato? Si può intervenire in questo modo tra il living e la cucina oppure tra l'ingresso e la cucina, lasciando che la luce naturale possa diffondersi e distribuirsi tra i vani anziché venire bloccare da una partizione opaca. Una soluzione che nelle piccole case può migliorare anche la gestione degli spazi interni.

Photo Credits: Porta scorrevole in vetro FOA - via archiproducts.com





2. Pavimenti che riflettono la luce

Quando si ragiona sulle soluzioni per valorizzare la luce naturale, probabilmente il pavimento non è il primo aspetto al quale si pensa. Eppure, scegliere un rivestimento anziché un altro incide. Il marmo bianco o leggermente venato, o il granito, grazie alle loro composizioni, regalano effetti riflettenti e piacevoli riflessi quando vengono colpiti dai fasci di luce. Con evidenti vantaggi per la bellezza complessiva del vano di inserimento.

Photo Credits: Pavimento in gres porcellanato effetto marmo Ceramica Rondine - via archiproducts.com





3. Porte interne in vetro

Laddove possibile, le porte in vetro - con lastre trasparenti, opache o serigrafate, anche sulla base di specifiche personalizzazioni - sono utili per distribuire all'interno dell'abitazione la luce naturale. Un classico esempio è costituito dalle porte che immettono direttamente nel corridoio: anziché lungo e buio, può infatti essere luminoso grazie alla luce che filtra dalle stanze.

Photo Credits: Porte a battente in allumino e vetro Gidea - via archiproducts.com







4. Superfici specchianti al posto giusto

Cosa avviene quando si posiziona una grande superficie specchiante nei pressi di una finestra o di una porta-finestra? La luce in ingresso risulterà più intensa, con conseguente sensazione di piacere associata a quell'ambiente.

Photo Credits: Specchio rettangolare a parete Lema - via archiproducts.com





5. Finiture che "amplificano" la luce naturale

Analogamente a quanto avviene con i pavimenti, anche le superfici verticali possono "vibrare" con la luce naturale. In bagno, in cucina, ma anche nei connettivi tra una stanza e all'altra rivestimenti con pigmenti luminosi, carte da parati con porzioni "effetto specchio", dorature, smalti e altri materiali reperibili nei negozi con vasto assortimento di materiali edili possono contribuire a rafforzare e reinviare la luce in ingresso dall'esterno, anziché assorbirla.

Photo Credits: Mosaico in ceramica Arezia - via archiproducts.com