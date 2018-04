Casa piccola o semplicemente poco organizzata? Bastano i giusti accessori e un pizzico di creatività per trasformare il vostro appartamento in uno spazio super funzionale e bello da vedere

Spazio in casa? Aldilà delle dimensioni del vostro appartamento non sarà mai abbastanza. Quando non è solo questione di metri quadrati, ecco infatti che disordine, camere poco funzionali e la mancanza dei giusti accessori possono essere la causa di spazi ristretti e oggetti accatastati.



Per fortuna la creatività è sempre dalla nostra parte e numerose soluzioni multifunzionali sono ormai alla portata di tutti. Dai tavolini a matrioska agli angoli svuotatasche allestiti sulle parteti, passando per binari da cucina e letti con contenitore, ecco allora per voi dieci splendide idee versatili per creare spazio anche dove manca (o ancora non lo vedete).







1. Letto con contenitore

Se lo spazio in camera da letto scarseggia, meglio fornirsi di un letto con cassetti o vano contenitore. Utile per conservare cuscini e coperte, sarà perfetto per facilitare anche il vostro cambio di stagione.



2. Tavolini a matrioska

Pratici e facilmente trasportabili, i tavolini con altezze differenti sono la scelta ideale quando gli ospiti arrivano nel vostro piccolo salotto. Usateli come supporto per i drink o per servire l’aperitivo e quando avrete finito potrete rimetterli al loro uno sotto l’altro.



3. Scala con cassetti

Lo spazio per conservare non è mai abbastanza? Sfruttate le scale installando cassetti su ogni singolo gradino. L’idea in più per riporre scarpe, libri e piccoli oggetti.



4. Tavolo pieghevole

Classico salvaspazio in una cucina troppo piccola, sceglietelo con un bordo abbastanza largo da potersi trasformare in una mensola portaoggetti una volta abbassato.





5. Angolo attrezzato

La borsa, le chiavi e tutti gli oggetti da non dimenticare prima di uscire di casa. Allestire un angolo svuotatasche non è mai stato così facile.





6. Armadietti sui sanitari

Essenziale in un bagno piccolo, la possibilità di sfruttare ogni spazio per conservare al meglio ogni cosa. La soluzione in più? Installare pratici armadietti anche lungo le pareti sui sanitari.





7. Postazione pc

Basta qualche mensola regolabile per ricavare una postazione pc lungo le pareti vuote della vostra camera. E finito l’orario di lavoro potrete divertirvi a trasformare questo angolo in una sala da pranzo informale o luogo dove consumare uno snack veloce prima di rilassarsi sul divano.





8. Binari da cucina

Cos’è più fastidioso di una cucina minuscola? Una cucina minuscola in disordine. Sfruttare lo spazio verticale installando una serie di binari dove appendere tutti gli utensili è la soluzione ideale al posto dei soliti cassetti ed è perfetta per mostrare gli accessori di cui andate più fieri.





9. Asse da stiro a scomparsa

Esattamente come il tavolo pieghevole, la postazione per il ferro da stiro a scomparsa è la soluzione ideale non solo per guadagnare spazio e nascondere l’asse, ma anche per conservare tutto il necessario per una stiratura perfetta.



10. Lettiera da salotto



I vostri gatti amano stare in salotto e lo spazio per la loro cura scarseggia? Nascondete la loro lettiera in un insospettabile mobiletto e sarete immediatamente tutti più felici e soddisfatti.

Cover Photo Credits: IKEA