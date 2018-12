Sinonimo di cucine di qualità, la storica azienda propone modelli classici e moderni. Per chi sogna una casa moderna, abbiamo scelte 5 alternative

Non ha bisogno di particolari presentazioni la grande azienda di arredamento, da decenni sinonimo di cucine Made in Italy e di innovazione. Fondata dai fratelli Valter ed Elvino Scavolini all'inizio degli anni Sessanta e dal 1984 "prima marca di cucine in Italia", vanta un catalogo estremamente generoso, con modelli in grado di soddisfare sia le esigenze di chi è alle prese con la "sfida" di progettare case di piccole dimensione, sia le necessità di quanto possiedono grandi - ma spesso ugualmente complesse - metratura. Le cucine in stile moderno, attualmente in produzione, sono oltre 12. Ne abbiamo individuate 5, tutte dotate di una spiccata personalità.



1. Mood

Progettata dal designer Silvano Barsacchi, Mood predilige le linee nette e pulite. B est seller della collezione Scavolini , è presente sul mercato accompagnata da un'ampia gamma di finiture, materiali e colori; attualmente si può scegliere anche tre inedite maniglie. Il risultato? Una pluralità di possibili composizioni, adatte anche a chi ha in mente una zona giorno priva di divisioni, caratterizzata dalla diretta connessione tra cucina e living. A disposizione, infatti, ci sono anche pareti attrezzata adatte a che "unificano" cucina e soggiorno.

Credits: scavolini.com





2. Motus

Per cogliere l'essenza della cucina moderna Scavolini Motus occorre soffermarsi sui dettagli. L’apertura dell’anta senza maniglia, la peculiare "rilettura" dell’anta a vetro, la geometria del cassetto sagomato, la possibilità di scegliere tra le nuove isole e penisole, la gamma cromatica (oltre alle finiture, lucida e opaca). Questo modello, progettato da Vittore Niolu, attraverso le sue particolari composizioni propone una evoluzione dei tradizionali concetti di cucina e living.

Credits: scavolini.com





3. Flux Swing

Su progetto di Giugiaro Design, questa cucina moderna Scavolini cattura lo sguardo: riesce, infatti, a "scolpire lo spazio" attraverso le sue linee. Tra i punti di forza rientrano la particolare sagomatura delle ante, l’elemento a nastro Slide in grado di fondere cucina e soggiorno, il design anch'esso scultoreo del banco colazione e della penisola. Flux Swing può incontrare il favore di chi ama le soluzioni forti e innovative. Quelle che non passano mai inosservate.

Credits: scavolini.com





4. MIA by Carlo Cracco

Lo chef stellato, nonché popolare personaggio televisivo, per Scavolini ha indossato gli inediti abiti di co-progettista. Professionalità è la key work che definisce MIA, cucina moderna di Scavolini contraddistinta dalla nuova modularità degli arredi: una scelta condotta per amplificare la capienza di basi e pensili. Maniglie dal disegno esclusivo, nuove finiture (tra cui decorativo Rovere Gessato, Acciaio scuro, vetro Stopsol e Biomalta Argilla) e il Line System rientrano nella "carta d'identità" di questo speciale modello.



Credits: scavolini.com







5. Diesel Social Kitchen

Sempre nel segno delle collaborazioni "eccellenti" si collocano i modelli Diesel Open Workshop e Diesel Social Kitchen, frutto dalla sinergia tra le due importanti realtà aziendali. In particolare, la seconda di queste due cucine moderne, rinnova l'identità dell'interno ambiente aprendolo alla convivialità e alla socializzazione. A testimoniarlo, tra le altre strategie messe in campo, c'è la vasta scelta di elementi compositivi disponibili, da associare a elementi d'arredo dalla forte personalità, come tavoli, sedie e sgabelli.



Credits: scavolini.com