Gli specchi sono oggetti con un incredibile potenziale, capaci di trasformare la percezione di una stanza e di decorare con stile. Ma come scegliere lo specchio giusto per ogni stanza?

Dove c'è una parete può esserci uno specchio e, anche se spesso è un oggetto sottovalutato, scegliere quello giusto può dare un aspetto completamente nuovo ad una stanza.

Si sa, gli specchi hanno diverse funzioni: ampliano gli spazi, aprono l'ambiente e permettono di aggiungere una superficie luminosa, ma perchè assolvano bene questi compiti è necessario prestare attenzione ad alcuni dettagli. Nella scelta dello specchio perfetto non dimenticate di considerare la forma e le dimensioni dello specchio, tenendo conto sia dell'abiente in cui volete inserirlo che del ruolo che volete dargli (protagonista o semplice decorazione).

Vediamo ora come trasformare la nostra casa con gli specchi, stanza per stanza.





All'ingresso

Un must-have è lo specchio all'entrata, o meglio all'uscita, e non solo per darci un'ultima occhiata: spesso un ingresso rischia di essere un ambiente angusto e il giusto specchio può aiutare a rendere lo spazio più aperto. In più scegliere un particolare design vi permetterà di fare colpo su chiunque entri in casa vostra.





In salotto

Non considerare il salotto sarebbe un errore. Oltre alle funzioni che già ben conosciamo, in questa stanza uno specchio aggiungerebbe immediatamente un tocco di eleganza. Potete posizionarlo di fronte ad una finestra, per dare ancora più luce, o esporlo come un pezzo d'arte.





In camera da letto

Spesso in camera da letto abbiamo il nostro armadio, uno specchio quindi, anche di grandi dimensioni, si rivela necessario. Ma attenzione, perchè secondo il feng shui è vivamente sconsigliato posizionare lo specchio di fronte al letto. Riflettere il copro mentre riposa porterebbe via energia.





In bagno

Un altro ambiente in cui la presenza di uno specchio è fondamentale è il bagno, ma non bisogna per forza limitarsi alla praticità. Anche il bagno merita degli elementi decorativi, perchè quindi non unire funzionalità ed estetica in un pezzo d'effetto.





In cucina

Anche qui uno specchio può fare una grande differenza in fatto di luce. Avete sempre sognato il lavandino sotto la finestra, come nelle più classiche case country? Ecco la vostra soluzione: scegliete la giusta forma di specchio e potrete dare l'illusione di avere una finestra in più.





Nello studio

Per il feng shui in uno studio o in ufficio è bene avere la porta di fronte. Se questo non fosse possibile potete sempre utilizzare uno specchio per riflettere la porta e tenere tutto sotto controllo.





Cover Photo Credits: iStock Photo