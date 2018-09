Salutiamo i muri bianchi e spenti e accogliamo la carta da parati, che movimenta la nostra casa stanza per stanza, con tante soluzioni originali

Ci sono molti modi per dare colore alle pareti di una stanza, ma quando si cerca anche un po' di ritmo? La carta da parati è un'ottima soluzione. Dopo il suo grande ritorno, questo trend continua a sorprenderci con la sua capacità di rivoluzionare gli ambienti.

Bagno, salotto, studio, ogni angolo della casa può trasformarsi in un ambiente elegante o allegro, ma sicuramente personale. Che si tratti di decorare un'intera spazio o un'area più limitata, le opzioni sono infinite: colori, fantasie, texture, ce n'è per tutti i gusti, e per tutte le stanze.





Camera shibori

La tecnica shibori, antico metodo giapponese di colorazione dei tessuti, arriva in camera da letto. Non solo su lenzuola e cuscini, ma anche sulle pareti. In più, il tipico colore indaco aiuta a rilassarsi e a riposare meglio.

Photo credit: miltonandking.com

Note preziose

Le pareti del vostro bagno possono essere allo stesso tempo eccentriche ed eleganti. Anche una carta da parati con fantasia stravagante può risultare di classe, se impreziosita con dettagli in oro.

Photo credit: hyggeandwest.com



Cucina floreale

Se pensate che la carta da parati floreale in cucina faccia troppo "La casa nella prateria", siate pronti a ricredervi. Questo grande classico viene oggi rivisitato in mille modi, a noi piaccioni i fiori a contrasto su sfondo scuro.

Photo credit: anthropologie.com



Studio mix and match

Nello studio forse non è il caso di sovraccaricare la stanza con una carta da parati esagerata. Un'idea per rendere interessante le pareti con qualcosa di più delicato? Utilizzare la stessa fantasia in varianti di colore diverse.

Photo credit: farrow-ball.com



Viola tropicale

Il trend delle fantasie tropicali è ancora ben saldo, anche sulle nostre pareti. Per scostarvi dal più prevedibile verde foglia, riempite il vostro salotto di vegetazione di colori insoliti.



Photo credit: hyggeandwest.com