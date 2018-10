Carta da parati e autunno sono un binomio sicuramente vincente. Scettici? Ecco qualche idea che vi convincerà

Iniziano a cadere le foglie, le giornate si accorciano e anche la voglia di uscire diminuisce: è l'autunno. Con l'arrivo di questa stagione rimaniamo in casa spesso e volentieri. E quale modo migliore per arredare il nostro appartamento se non con colori e fantasie autunnali?

Partiamo dalle pareti della nostra casa. Dite addio ai freddi muri bianchi e date il benvenuto all’avvolgente carta da parati autunnale. Ecco qualche idea suggerita dal sito specializzato Pixers.it che propone infinite opzioni e variazioni sul tema.

Colori caldi, boschi tinti di gialli e rossi infiammati e l’eleganza del grigiore autunnale renderanno i vostri ambienti accoglienti e confortevoli.





Foglie retrò

Uno dei fenomeni più affascinanti di questa stagione è la caduta delle foglie, che si tingono di arancione, giallo e rosso prima di depositarsi al suolo. Con una fantasia dai colori vintage potrete decorare di foglie le vostre pareti.

Photo credit: pixers.it



Paesaggio montano

Per una fuga dalla città senza doversi muovere di casa, potete immergervi nella natura decorando le vostre pareti con splendidi paesaggi montani, illuminati dal caldo sole autunnale.

Photo credit: pixers.it

Fiori d'autunno

Anche se è la stagione della caducità, questo non significa che dobbiate bandire i fiori dal vostro appartamento. Largo a fantasie delicate e colorate: l’abbinamento dei colori indaco, ocra e bruno è vincente.

Photo credit: pixers.it



Malinconia acquerellata

Per chi non si fa intimorire da una giornata uggiosa, ma anzi ama i cieli plumbei, l’autunno offre molteplici sfumature di grigio. Anche sulle nostre pareti possiamo portare l’eleganza di questo colore, in versione acquerello.

Photo credit: pixers.it



Foreste autunnali

È difficile riprodurre la magia di un bosco tinto di rosso e oro, ma immaginate di poterne portare almeno un po’ nel vostro salotto. Con il calore di queste tonalità e una bella tazza di tè non uscirete mai più di casa.

Photo credit: pixers.it