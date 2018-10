Non importa lo stile con cui avete scelto di arredare l'appartamento. Una cosa è certa: un camino può rendere la vostra casa molto più accogliente. Ecco qualche idea per tutti i gusti

L’autunno è arrivato e in men che non si dica arriverà anche l’inverno. Le temperature più rigide e poco invitanti ci spingono a passare più tempo in casa e se poi abbiamo la fortuna di avere un camino, chi ce lo fa fare di uscire?

Non c’è modo migliore per passare i mesi più freddi se non accoccolati sul divano accanto ad un fuoco scoppiettante, con la stanza illuminata dalle fiamme danzanti. Certo, avere un camino in casa richiede necessariamente di considerare alcune questioni, dai problemi di spazio alla canna fumaria, e, ultima ma non meno importante la questione dello stile.

Come integrare un camino che sia in linea con il nostro arredamento e con i nostri gusti?





Punto focale

Un camino tradizionale in un appartamento moderno e colorato sarebbe decisamente fuori luogo. Una verniciata di un colore vivace è tutto quello che ci vuole per trasformarlo nel protagonista del soggiorno.





Classe eterna

Si dice "la classe non è acqua", e se fosse fuoco? Sarebbe una cornice del camino bianca, sormontata da uno specchio extra-large e qualche soprammobile.





Rustico tradizionale

Come aggiungere ancora più calore al soggiorno se non con il fuoco di un camino? Con mattoni esposti e legno a vista, una combinazione tradizionale che farà del vostro salotto la stanza più accoglientedi tutta la casa.





Rustico moderno

Perchè invece non interpretare lo stile rustico in chiave moderna? Dimenticate l'ingombrante cornice del camino in pietra, optate per un'accent wall in mattoni e accogliete nel vostro soggiorno una stufa a legna dal design semplice, che vi scaldi il cuore.





Eclettico

Per chi ama combinare diverse soluzioni, il camino è l'occasione perfetta per sperimentare con colori e materiali. La parete della canna fumaria, già in evidenza, si presta alle decorazioni più fantasiose, e non dimentichiamo l'interno del camino!





Soft industriale

Inserire un camino in un ambiente dallo stile industriale può rivelarsi più difficile del previsto. L'importante è controbilanciare e addolcire la durezza degli elementi come cemento e ferro con tessili e materiali morbidi, per creare un perfetto angolo di calore.





Minimal

Anche se spesso il camino diventa inevitabilmente il centro dell'azione, è possibile mantenere un look minimal. Come? Integrando il camino direttamente nella parete, quasi fino a farlo assimilare dal muro per un minimo impatto visivo, molto chic.





Semplicità scandinava

Dalle fredde regioni del nord e dal sobrio design scandinavo anche in fatto di camini non possiamo che aspettarci linee pulite e funzionalità che si traduce in una splendida nicchia per raccogliere i ciocchi di legno. Utile e incredibilmente decorativa.







Romantica decadenza

Anche se spesso ci facciamo spaventare dai colori scuri, il camino può essere una buona occasione per introdurre un po' di dramma nel nostro soggiorno e donargli l'eleganza che gli spetta.





Cover Photo Credits: iStock Photo