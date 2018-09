La nuova stagione è un'ottima scusa per rinnovare e dare un look diverso alla casa. Come? Scopritelo con noi

L'Autunno è la stagione perfetta per sperimentare ed esplorare le seducenti palette che variano dal verde al rosso mattone. Ma anche l'ocra, il rosa antico e il blu notte sono tinte che ravviveranno i vostri interni, per farli ripartire con il piede giusto.

Con pochi e semplici accorgimenti la vostra casa sarà pronta per riaccogliervi a tempo pieno tra le sue mura, offrendovi luoghi di relax e scorci suggestivi dove potervi godere il tempo che scorre al di là della finestra.





1. Relax indoor

Dopo esservi goduti il relax outdoor ora è tempo di custodire la stessa magia tra le mura di casa. Quindi ricreate uno spazio tutto vostro dove fermare i pensieri e pensare a voi soltanto. I verdi ornamentali come le piante da appartamento renderanno il tutto più suggestivo.





2. Tappeto nero

Per aggiungere un tocco drama ma veramente chic portate in cucina un tappeto nero. Il resto del contesto dovrà essere piuttosto chiaro, naturalmente, ma questo momento dell'anno è quello giusto per osare con tinte un po' meno comuni, ma dal forte impatto visivo.





3. Romanticismo autunnale

In camera da letto tutto ciò di cui abbiamo voglia è di un po' di nostalgico romanticismo. Procuratevi tende in pizzo, copriletti seducenti e piccoli dettagli autunnali come decorazioni per la vostra stanza dei sogni.





4. Un angolo intimo e accogliente

Un angolo luminoso, comodo e accogliente dove trascorrere il vostro tempo più intimo con voi stessi o in compagnia dei vostri amici. Cuscini, calde coperte e dettagli in materiali naturali sono tutto ciò di cui avete bisogno.





5. Un po' di ocra

L'ocra è il colore dell'autunno per eccellenza. Porta con sè la brillante luce del sole estivo, ma anche una punta spenta che rimanda all'imbrunirsi delle giornate. È una palette quella dell'ocra che noi amimamo molto, soprattutto in autunno, soprattutto in camera da letto.





6. Procurarsi un angolo lettura

Il tempo per leggere il vostro romanzo all'ombra di un albero è terminato, quindi rimboccatevi le maniche e create il vostro personale angolo lettura tra le mura di casa. L'inverno è lungo ed è qui che soprirete le più romantiche storie d'amore, tra una pagina e l'altra.





7. Dettagli stagionali

Mazzi di verde, una coperta il lana leggera e qualche piccola/grande zucca bianca un po' shabby chic per preannunciare l'arrivo dell'autunno. Il luogo giusto dove creare un set autunnale? Attorno al camino, naturalmente.





8. Velluto velluto velluto

Emblema di ricchezza e preziosità, il velluto cambia decisamente l'immagine di uno spazio e così farà del vostro il salotto più accogliente e chic. Il nostro preferito per il divano è blu, ma esiste una vastità cromatica da far girar la testa.





9. Pantone rosso mattone

La palette del mattone, insieme a quella dell'ocra, celebra con armonia la stagione autunnale. È bello provare a giocare con le varie tinte, accostandole e mixandole insieme su tessuti, tappeti, tende e dettagli decorativi, per un risultato decisamente caldo e elegante.





10. Contrasti chiroscuri

Scegliete una parete, un binomio chiaroscuro di colori e date vita a un movimento visivo. La tinta più chiara va sempre posizionata in alto, così da dare una sensazione di apertura verso l'alto. Il rosa e il nero sono un'accopiata perfetta per lo sudio o il salotto.





Cover Photo Credits: iStock Photo