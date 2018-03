La coppia Ferragni-Fedez si prepara a cambiare casa e il rapper ha messo in affitto la sua bellissima casa milanese nell’avveniristico quartiere di CityLife



Se guardando queste foto avete l’impressione che questo grande, luminoso e lussuoso appartamento vi sia famigliare non sbagliate.



È forse l’appartamento più social degli ultimi mesi: il bellissimo attico di Fedez nelle Residenze Libeskind a CityLife, cornice dell’amore con Chiara Ferragni e residenza milanese della coppia fino a poche settimane fa.





I neogenitori, in trasferta a Los Angeles per la nascita del piccolo Leone, non hanno mai nascosto la volontà di vivere, come una vera famiglia, in una casa più adatta a un bambino e per questo hanno acquistato negli ultimi mesi una nuova residenza (ancora top secret) in cui si preparano trasferirsi al ritorno in Italia.





L’appartamento di CityLife, rimasto vuoto, è quindi stato messo in affitto. L’annuncio immobiliare - sul sito Idealista.it - ce lo mostra forse un po’ meno caotico di come l’abbiamo sempre visto, luminoso, moderno, avveniristico: un vero gioiello di architettura e design che può essere vostro per la cifra di 9.000 euro al mese.



Sfogliate la gallery per vedere tutte le foto.

L’appartamento situato al 13° e 14° piano è di 270 mq, su due livelli con doppia esposizione, e gode di una vista spettacolare sullo skyline meneghino.

Il primo piano è composto da un ingresso che conduce all'ampia zona living open space con arredamento di design, una cucina abitale con secondo ingresso di servizio, una zona fitness, un bagno con disimpegno, una cabina armadio e un meraviglioso terrazzo e balcone.

La scala interna, con finiture di cristallo, conduce al secondo piano dove troviamo una luminosa camera da letto con vista panoramica e d'affaccio sul terrazzo dotato di jacuzzi, una sauna interna, un bagno en suite con vasca di design e doccia.

Tutti gli ambienti sono molto luminosi grazie alle grandi vetrate che circondano tutto l'appartamento. Finiture di pregio in tutta la casa, come il parquet in rovere sbiancato.

Il canone mensile si aggiungono le spese condominiali. Ma forse, preferiamo non saperle.



Photo Credist cover: Getty Images/Michele Nastasi