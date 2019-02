Volete dare un nuovo look alla vostra camera da letto? Vestite le pareti con la carta da parati dai pattern più moderni e originali



Mettete giù pennelli e vernice, la nuova protagonista delle vostre mura è la carta da parati, anche in camera da letto.

Questo trend ritorna di gran carriera con nuovi pattern di tendenza che vi faranno venir voglia di ricoprire qualsiasi cosa vi capiti a tiro.

Per creare uno spazio interessante anche nella stanza più privata della casa, non serve che scegliere la fantasia più adatta al vostro stile.

Tra geometrie leggere e fantasie più dense e colorate, ecco qualche idea di carta da parati moderna per la vostra camera da letto.

Pietre e cristalli



Se il trend del marmo si addice ad ambienti più freddi come il bagno o la cucina, per la camera da letto ci si può buttare su qualcosa di più accogliente, come un delicato quarzo rosa.



Geometrica



Le fantasie geometriche si addicono anche alla camera da letto. Per un effetto pulito ma non eccessivamente rigido, scegliete un pattern a lisca di pesce dalle linee colorate.



Design orientale



La camera da letto è la stanza dedicata ai sogni. Come non assecondare i viaggi della nostra fantasia con una carta da parati creativa che ripropone i meravigliosi design giapponesi degli aironi in volo?



Massimalista



Nessuno ci impedisce di puntare tutto su un rivestimento esagerato. Dimenticate delicati fiorellini di campo e puntate su stampe floreali dettagliate e sfarzose dalle tonalità dense.



Pieni e vuoti



Per chi apprezza invece uno stile più minimal, niente di meglio del connubio di geometrie e black and white. Per un tocco di originalità scegliete linee spezzate che alternano riempimenti e vuoti.



Vibrazioni



La carta da parati è un'ottima soluzione per dare ritmo anche allo spazio verticale: linee contorte e frementi su un colore calmo, come può essere un blu intenso, creeranno un piacevole contrasto sulla vostra parete.



Foglie astratte



Impossibile non amare le fantasie vegetali, ma per chi vuole andare oltre c'è un twist. Le classiche foglie tropicali diventano quasi disegni astratti, donando pace e originalità alla camera da letto.



Cover photo credits: iStock Photo