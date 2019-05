Trattengono l'acqua e rendono la pelle compatta e tonica: l'acido ialuronico e il collagene sono fondamentali per la salute della cute. Scopriteli con noi

Quando si raggiungono traguardi importanti, è naturale fare un confronto con il passato: pensare a come si era prima e come si è oggi, come si è diverse dalle noi di qualche anno fa.

Nel tempo la nostra espressione cambia perché cambia la nostra pelle. Che può perdere tono, compattezza e luminosità: sono i primi segni dell'invecchiamento, le cui cause (e cui i rimedi) possono essere molteplici. Vediamo quali.

Avrete già sentito parlare più volte di una sostanza fondamentale per la pelle nota come “acido ialuronico”: il nome deriva dal greco “hyalos”, ovvero “vetro” e fa riferimento alla struttura trasparente simile a gel che hanno le molecole una volta entrate a contatto con l'acqua.

L'acido ialuronico è naturalmente presente nel tessuto cutaneo e ha la funzione di trattenere l'acqua, elemento fondamentale per il turgore e l'idratazione, di tenere uniti gli strati della pelle migliorandone la compattezza e di stimolare la produzione di elastina e collagene, come dimostrano alcuni studi.

La “cattiva notizia” è che, dopo i 25 anni, le riserve di acido ialuronico man mano si “svuotano”, la pelle riesce a trattenere sempre meno acqua e compaiono le prime rughe.

Stessa storia per il collagene, una proteina strutturale che dà sostegno e che è presente anche nei capelli e nelle unghie. Negli anni la capacità della pelle di generare collagene diminuisce. Il risultato? Viso spento, rughe e rughette e perdita di tono.

Ma ecco la buona notizia: per arginare gli effetti del tempo che passa, esistono più soluzioni. Scopritele con noi.

Prima regola: occhio al beauty case

Scegliete sempre cosmetici con acido ialuronico. Nel dubbio, è importante sapersi districare tra le mille proposte, prima di tutto perché non esiste una sola tipologia.

C'è l'acido ialuronico ad alto peso molecolare che si ferma sulla superficie dell'epidermide creando un effetto lifting, quello a medio peso molecolare che lavora meglio sulla compattezza della pelle perché supera la barriera cutanea e riesce a trattenere l'idratazione, e infine quello a basso peso molecolare che penetra in profondità e favorisce la produzione di collagene.

Per ottenere il massimo, è sempre meglio usare prodotti con differenti pesi molecolari, a partire dai detergenti viso.

Seconda regola: curare lo stile di vita

Sole, fumo e cattiva alimentazione provocano la formazione di radicali liberi che facilitano la distruzione di molecole sane come collagene e acido ialuronico.

La soluzione, ancora una volta, è inserire nella dieta cibi ricchi di antiossidanti - per esempio, arance rosse, zucca, pomodoro, carote, kiwi - senza mai dimenticare la skincare routine.

Ma l'alimentazione basta?

Non sempre è in grado da sola, di dare tutto quello di cui il vostro corpo ha bisogno. Nella lotta ai segni del tempo, sia in età più giovane sia in età avanzata, un valido aiuto arriva dagli integratori.

Nutrita e idratata anche dall'interno, la pelle potrà ritrovare la sua originaria bellezza e un aspetto sano che sono parte integrante dello star bene con se stessi e quindi del benessere.

Gli integratori utili: quali sono

Il segreto è nel giusto mix di nutrienti che possono svolgere funzioni diverse a seconda dei tessuti. Per esempio, la vitamina C, oltre a favorire l'assorbimento del ferro nell'intestino, aiuta la sintesi di collagene a livello della cute.

Altri nutrienti validi alleati per la pelle sono la biotina, utile anche per rinforzare le unghie e presente nelle arachidi, nelle nocciole e nella frutta secca oleosa, o ancora, lo zinco, che favorisce la produzione di collagene. Lo trovate nelle ostriche, nelle trote, nella crusca, nel germe di grano e nella frutta a guscio.

Assicuratevi un'alimentazione ricca di questi nutrienti e preferite integratori che contengano queste sostanze.





L'ingrediente che non vi aspettate (ma che può far la differenza)

È il cardo mariano, un tonico protettivo che assicura una funzionalità ottimale del fegato, importante per eliminare le tossine. Disintossicare il corpo può aiutare la pelle ed ecco perché il cardo mariano è un valido alleato per la salute della cute: in esso, infatti, è presente un ingrediente, la silibinina, che stimola la rigenerazione delle cellule del fegato.

Credit ph: Shutterstock